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Antonio Pavón lanza comentario sobre Sir Winston en medio de polémica: “Cuando uno conoce…”

Antonio Pavón no demoró en salir al frente para hablar sobre el ex de Sheyla Rojas, en medio de insistentes rumores que lo califican de 'agricultor'. ¿Cómo es la relación entre ellos?

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    Antonio Pavón lanza comentario sobre Sir Winston en medio de polémica: “Cuando uno conoce…”
    Antonio Pavón rompe su silencio sobre Sir Winston. | Composición Wapa
    Antonio Pavón lanza comentario sobre Sir Winston en medio de polémica: “Cuando uno conoce…”

    ¡No se quedó callado! El torero español Antonio Pavón causó sorpresa al hablar abiertamente sobre Luis Miguel Galarza, apodado 'Sir Winston', expareja de Sheyla Rojas, quien enfrenta continuas acusaciones de ser 'agricultor'. Sin querer distanciarse, el padre del hijo de 'Shey Shey' mostró su apoyo y detalló el tipo de vínculo que mantienen a pesar de su ruptura.

    Antonio Pavón defiende a 'Sir Winston' tras la ruptura con Sheyla Rojas

    Ante las cámaras de 'Amor y Fuego', el padre del hijo de Sheyla Rojas dejó atónitos a muchos al hablar sobre la expareja de la presentadora, con quien concluyó una larga relación sin llegar al matrimonio.

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    "En asuntos de dos, los terceros no debemos opinar. A Luis lo seguimos apreciando mucho, mantenemos una buena relación con él; y si Sheyla ahora tiene una nueva relación, que sean muy felices. Todos son bienvenidos, los recibimos con los brazos abiertos, en un entorno familiar y amical, siempre con cariño y tratando de que todos se sientan cómodos", comentó originalmente Antonio Pavón.

    Acerca de las acusaciones hacia Sir Winston de ser 'agricultor', él lo defendió: "La gente especula mucho sin conocimiento. Cuando uno conoce a alguien personalmente, puede apreciar su valor. Con Sir Winston tengo una relación especial, lo considero un hermano porque es una gran persona", afirmó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Antonio Pavón lanza comentario sobre Sir Winston en medio de polémica: “Cuando uno conoce…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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