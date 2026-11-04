Antonio Pavón lanza comentario sobre Sir Winston en medio de polémica: “Cuando uno conoce…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡No se quedó callado! El torero español Antonio Pavón causó sorpresa al hablar abiertamente sobre Luis Miguel Galarza, apodado 'Sir Winston', expareja de Sheyla Rojas, quien enfrenta continuas acusaciones de ser 'agricultor'. Sin querer distanciarse, el padre del hijo de 'Shey Shey' mostró su apoyo y detalló el tipo de vínculo que mantienen a pesar de su ruptura.
Antonio Pavón defiende a 'Sir Winston' tras la ruptura con Sheyla Rojas
Ante las cámaras de 'Amor y Fuego', el padre del hijo de Sheyla Rojas dejó atónitos a muchos al hablar sobre la expareja de la presentadora, con quien concluyó una larga relación sin llegar al matrimonio.
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"En asuntos de dos, los terceros no debemos opinar. A Luis lo seguimos apreciando mucho, mantenemos una buena relación con él; y si Sheyla ahora tiene una nueva relación, que sean muy felices. Todos son bienvenidos, los recibimos con los brazos abiertos, en un entorno familiar y amical, siempre con cariño y tratando de que todos se sientan cómodos", comentó originalmente Antonio Pavón.
Acerca de las acusaciones hacia Sir Winston de ser 'agricultor', él lo defendió: "La gente especula mucho sin conocimiento. Cuando uno conoce a alguien personalmente, puede apreciar su valor. Con Sir Winston tengo una relación especial, lo considero un hermano porque es una gran persona", afirmó.