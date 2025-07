“Mi hijo no camina”, reveló a 'Tomate' Barraza entre lágrimas. Durante el programa, Carlos 'Tomate' Barraza, uno de los acompañantes de Antonio en el famoso sillón blanco, compartió un momento muy íntimo que vivieron en esos años de lucha.

“Él me abrazaba, lloraba y me decía ‘hermano, mi hijo no camina’”, relató con emoción, confirmando la intensidad del dolor que vivía su amigo.