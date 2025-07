Ante la sorpresa general, Ortiz aclaró las reglas del juego con resignación: “Ya no puedes responder, no puedes decir nada, sinceramente, no digas nada, no puedes decir ni dos ni uno en contra porque ya apretó el botón”. Mientras la tensión seguía latente, Pavón soltó una sonrisa y lanzó una frase que encendió aún más la curiosidad del público: “Porque me estoy acordando de aquel momento”.