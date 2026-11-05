¡FUERTE ACUSACIÓN! Luiggi Yarasca señala a Florcita Polo tras polémica y asegura que terminó con la nariz rota

¡FUERTE ACUSACIÓN! Luiggi Yarasca señala a Florcita Polo tras polémica y asegura que terminó con la nariz rotaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Florcita Polo y Luiggi Yarasca protagonizaron un notable incidente en un famoso hotel. Ella fue vista en un estado lamentable, pidiendo que no se fuera mientras el personal intentaba separarlos. Testigos compartieron la declaración de Yarasca y cómo solicitó ayuda al personal.
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Luiggi Yarasca habla tras el incidente con Florcita, acusándola de agresión
Florcita Polo acabó en una clínica de emergencia, y su hermana dijo que Luiggi Yarasca la había atacado tras el altercado.
No obstante, él presentó una versión muy distinta, ya que testigos confirmaron que la acusó de atacarlo en su habitación.
"Él pide al personal que la retiren porque quiere irse sin más problemas. Incluso mencionó que ella le rompió la nariz", relató un testigo.
Este testigo también explicó que la discusión comenzó previamente en la mañana y llamó la atención del personal por molestar a otros huéspedes.
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A pesar de las acusaciones, imágenes de la habitación no muestran rastros de sangre, desmintiendo la versión de Yarasca. Colaboradores señalaron que él la dejó sola y que ellos la asistieron para salir del lugar.
Además, trabajadoras comentaron el estado crítico en el que estaba la influencer tras llegar el tres de octubre.
"El día anterior estuvieron bebiendo. Una mesera notó que la señora había bebido mucho, estaba mareada y luego oyeron gritos", añadió.