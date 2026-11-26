¡Los echó al agua! Hijo de María Pía revela quién manda en casa y expone divertido apodo de su papáÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡No se guardó nada! Samuel Dyer Copello, hijo mayor de María Pía Copello, protagonizó una divertida entrevista con la periodista Daniela Cilloniz, en la que dejó de lado su pasión por el automovilismo para hablar sobre la relación que mantiene con sus padres.
Entre risas y curiosas confesiones, el joven reveló quién tiene la última palabra en su hogar y hasta contó el peculiar sobrenombre que algunos familiares utilizan para referirse a su padre, el empresario Samuel Dyer.
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Hijo de María Pía Copello revela quién manda en su casa
Al ser consultado sobre quién ejerce mayor autoridad en su familia, Samuelito respondió sin pensarlo demasiado.
"Mi mamá. Olvídate. Los primos de mi papá le dicen: ‘Sacolargo’", manifestó, provocando las carcajadas de la entrevistadora.
El joven también reconoció que heredó la sonrisa de su madre y aseguró que suele portarse bien en casa.
Samuelito Dyer confiesa cómo es su relación con sus padres
Durante la conversación, el hijo de María Pía Copello explicó que las discusiones con su madre suelen resolverse rápidamente. Sin embargo, reconoció que se pone nervioso cuando su padre quiere conversar seriamente con él.
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"Mi papá me da miedo cuando me dice: ‘Tenemos que hablar’", confesó.
Con estas declaraciones, Samuelito mostró una faceta más familiar y espontánea, alejada de las competencias automovilísticas en las que ha ganado notoriedad durante los últimos meses.