Samuelito Dyer sorprende al revelar quién manda en su casa y el curioso apodo de su padre. Además, cuenta cómo es su relación con María Pía Copello .

Hijo mayor de María Pía sorprendió con las respuestas que dio durante una entrevista.

Hijo mayor de María Pía sorprendió con las respuestas que dio durante una entrevista.

¡No se guardó nada! Samuel Dyer Copello, hijo mayor de María Pía Copello, protagonizó una divertida entrevista con la periodista Daniela Cilloniz, en la que dejó de lado su pasión por el automovilismo para hablar sobre la relación que mantiene con sus padres.

Entre risas y curiosas confesiones, el joven reveló quién tiene la última palabra en su hogar y hasta contó el peculiar sobrenombre que algunos familiares utilizan para referirse a su padre, el empresario Samuel Dyer.

Hijo de María Pía Copello revela quién manda en su casa

Al ser consultado sobre quién ejerce mayor autoridad en su familia, Samuelito respondió sin pensarlo demasiado.

"Mi mamá. Olvídate. Los primos de mi papá le dicen: ‘Sacolargo’", manifestó, provocando las carcajadas de la entrevistadora.

El joven también reconoció que heredó la sonrisa de su madre y aseguró que suele portarse bien en casa.

Samuelito Dyer confiesa cómo es su relación con sus padres

Durante la conversación, el hijo de María Pía Copello explicó que las discusiones con su madre suelen resolverse rápidamente. Sin embargo, reconoció que se pone nervioso cuando su padre quiere conversar seriamente con él.

"Mi papá me da miedo cuando me dice: ‘Tenemos que hablar’", confesó.