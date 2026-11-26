Cierran parcialmente la Costa Verde desde este jueves 26 de noviembre por fuertes oleajes. Conoce los tramos afectados y hasta cuándo durará la restricción.

La medida empezó desde hoy desde las 5 de la mañana.

La medida empezó desde hoy desde las 5 de la mañana.

Si tienes previsto movilizarte por la Costa Verde, toma tus precauciones. Desde las 5.00 a. m. de este jueves 26 de noviembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso el cierre preventivo de un tramo de esta importante vía debido al fuerte oleaje que afecta al litoral peruano.

La medida busca proteger a conductores y peatones, luego de que el avance del mar ocasionara daños en parte del pavimento a la altura de Miraflores.

¿Qué tramos de la Costa Verde estarán cerrados?

La restricción comprende el carril derecho en sentido de norte a sur, a lo largo de los siguientes sectores:

Bajada San Martín.

Bajada Balta.

Acceso Armendáriz.

El cierre también incluye la vereda peatonal contigua. Sin embargo, los demás carriles permanecerán habilitados para la circulación vehicular.

De acuerdo con la comuna limeña, la medida se mantendría hasta el domingo 29 de noviembre, aunque su levantamiento dependerá de las condiciones del mar y del término de la alerta marítima.

Marina advierte que oleajes podrían alcanzar hasta tres veces su altura habitual

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú advirtió que los oleajes alcanzarán su mayor intensidad entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre en Lima y Callao.

Las olas podrían alcanzar entre dos y tres veces su altura habitual, por lo que las autoridades recomiendan evitar las zonas expuestas al mar, respetar las restricciones y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.