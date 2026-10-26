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Karen Dejo y su hija DEJAN EN SHOCK a todos con coreografía en pleno QUINCEAÑERO luego de gestos de incomodidad

Karen Dejo y su hija Mía asombraron en sus quince años con un baile lleno de acrobacias, cargadas y fuegos artificiales que dejaron boquiabiertos a los invitados.

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    Karen Dejo y su hija DEJAN EN SHOCK a todos con coreografía en pleno QUINCEAÑERO luego de gestos de incomodidad
    Karen Dejo y su hija bailan en 15 años
    Karen Dejo y su hija DEJAN EN SHOCK a todos con coreografía en pleno QUINCEAÑERO luego de gestos de incomodidad

    La famosa participante de 'Esto es guerra' realizó una impresionante coreografía con su hija, que incluyó cargadas, movimientos perfectamente sincronizados y efectos de fuegos artificiales, capturando toda la atención durante la celebración.

    El cumpleaños número quince de Mía Abanto Dejo tuvo un momento inolvidable cuando Karen Dejo y su hija presentaron un baile destacado por su energía, coordinación y espectaculares acrobacias ante los invitados.

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    Durante el evento, Karen Dejo mostró su lado artístico junto a su hija, revelando su pasión compartida por la danza. Con una coreografía especialmente diseñada para la ocasión, madre e hija capturaron los reflectores en uno de los momentos más memorables de la noche.

    Karen y Mía Impactan con Coreografía Acrobática

    Luciendo trajes dorados con lentejuelas y flecos, Karen Dejo y Mía irrumpieron en la pista para realizar una rutina que ganó intensidad con cada compás de la música.

    La exhibición presentó movimientos sincronizados de brazos y caderas, vueltas y pasos que ambas realizaron a la perfección. No obstante, el baile fue más allá cuando dos bailarines asistieron para elevar el nivel del espectáculo.

    El momento más asombroso llegó cuando Mía fue levantada en el aire, mientras Karen Dejo ejecutaba un notable arqueo hacia atrás, añadiendo un elemento acrobático a la presentación y enriqueciendo su despliegue escénico.

    Con un final espectacular, la pista se iluminó con fuegos artificiales fríos, que acompañaron los últimos movimientos y aportaron un toque deslumbrante a la celebración.

    Así, Karen Dejo y su hija ofrecieron una presentación destacada en una fecha especial para la joven, quien conmemoró sus quince años envuelta en música, baile y una puesta en escena que hizo de la noche un evento inolvidable.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karen Dejo y su hija DEJAN EN SHOCK a todos con coreografía en pleno QUINCEAÑERO luego de gestos de incomodidad
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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