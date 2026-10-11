Samahara INSULTA a participante de reality por buscar a Renato Rossini: "Odio a las ROBA MARIDOS, rompieron a mi familia y la de mi madre, no te lo voy a permitir"

Samahara Lobatón protagonizó un tenso enfrentamiento con Alexa Torres en ‘ El Sultanato ’ y la tildó de “roba maridos” por su presunto acercamiento a Renato Rossini Jr.

Samahara Lobatón protagonizó un tenso enfrentamiento en el reality de streaming ‘El Sultanato’ luego de confrontar a una de las participantes por su acercamiento a Renato Rossini Jr. La hija de Melissa Klug arremetió contra la influencer colombiana Alexa Torres durante uno de los cruces del programa. En medio de la discusión, la joven utilizó fuertes calificativos para cuestionar la actitud de su compañera. Además, aseguró que este tipo de situaciones le recuerda experiencias dolorosas que marcaron a su familia.

Samahara Lobatón arremete contra Alexa Torres y la tilda de "roba maridos"

Durante uno de los enfrentamientos registrados en ‘El Sultanato’, Samahara Lobatón protagonizó una acalorada discusión con Alexa Torres, a quien cuestionó por presuntamente intentar involucrarse con Renato Rossini Jr. La influencer peruana no ocultó su molestia y lanzó duras expresiones contra la participante colombiana frente a las cámaras del reality.

La hija de Melissa Klug acusó a Torres de intentar interferir en su vínculo con el modelo y la calificó de "roba maridos". Asimismo, comparó la situación con otras polémicas mediáticas y dejó en claro su rechazo hacia las mujeres que, desde su perspectiva, se involucran en relaciones ajenas.

"Tú lo que eres es una migajera, una roba maridos y ese título nadie te lo va a quitar. Lo que yo más detesto en esta vida porque lo sufrí y lo sufrió mi madre, es una mujer como tú, roba maridos. Si México tiene a Ángela Aguilar, aplausos Colombia, tienen a una Alexa Torres, una víctima que no es víctima, porque eso no te calza a ti", dijo en un inicio.

Las palabras de Samahara evidenciaron la intensidad del enfrentamiento, que estuvo marcado por sus cuestionamientos directos hacia Alexa. La influencer también vinculó su reacción con situaciones personales que, según manifestó, tanto ella como su madre habrían atravesado anteriormente.

Samahara Lobatón lanza fuerte advertencia a Alexa Torres por Renato Rossini Jr.

La discusión continuó con nuevas expresiones de rechazo por parte de Samahara Lobatón, quien reafirmó su postura frente a lo que considera una intromisión en su relación con Renato Rossini Jr. La participante de ‘El Sultanato’ elevó el tono de sus declaraciones y dejó clara su molestia ante las cámaras.