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María Pía Copello lanza 'FURIOSA' ADVERTENCIA ante comentarios por videos de su hijo Samuel: "No estoy dispuesta a aceptar eso"

María Pía Copello manifestó su postura firme ante los comentarios y videos sobre su hijo mayor Samuel Dyer.

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    María Pía Copello lanza 'FURIOSA' ADVERTENCIA ante comentarios por videos de su hijo Samuel: "No estoy dispuesta a aceptar eso"
    María Pía Copello advierte a lass fans de su hijo Samuel | Composición Wapa - Captura
    María Pía Copello lanza 'FURIOSA' ADVERTENCIA ante comentarios por videos de su hijo Samuel: "No estoy dispuesta a aceptar eso"

    La influencer María Pía Copello expresó su entusiasmo por la participación de su hijo mayor, Samuel Dyer, en el rally Caminos del Inca, marcando su debut en esta competencia. No obstante, la exconductora de televisión también mostró su asombro debido a los comentarios en redes sociales dedicados a las publicaciones de su hijo primogénito.

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    María Pía Copello lanza advertencia sobre videos de su hijo Samuel Dyer Jr.

    En la reciente edición de 'Sin más que decir', la exanimadora infantil se sorprendió al ver un video creado por una seguidora, donde se veía a su hijo antes de la carrera con el tema '¿Quién es ese hombre?' de fondo. Ante esto, solicitó a las admiradoras de Samuel que evitaran realizar este tipo de publicaciones.

    “Quiero expresar a todas las fans que no deseo ver ningún video similar, con esa canción. No quiero ningún video con esos temas. También por favor, sin comentarios. Nada relacionado con suegra, ni la suegra del Perú… Se pasó, no lo permitiré. Pido que no compartan ningún video, absolutamente nada de nadie”, afirmó.

    María Pía Copello se enfrenta a fans de su hijo.
    María Pía Copello se enfrenta a fans de su hijo.

    Asimismo, María Pía Copello advirtió a los usuarios en línea que hará públicos los nombres de quienes publiquen videos sobre sus hijos. La influencer se mostró aún más indignada con la idea de que también se hagan clips sobre su esposo Samuel Dyer.

    “Si realizan esos videos, los voy a desenmascarar uno por uno aquí mismo, indicando nombres y apellidos. Estoy advirtiendo a todos, no permitiré dichos videos y mucho menos sobre mi esposo, quien también ha sido objeto de estos”, concluyó la empresaria peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
    María Pía Copello lanza 'FURIOSA' ADVERTENCIA ante comentarios por videos de su hijo Samuel: "No estoy dispuesta a aceptar eso"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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