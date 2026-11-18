Tras anunciar una pérdida significativa en su matrimonio de cinco años con Beto Da Silva , Ivana Yturbe alerta al compartir preocupantes noticias sobre su hija en medio de la controversia. ¿Qué ocurrió?

Ivana Yturbe afronta uno de los momentos más complicados de su vida tras anunciar la tarde del 17 de noviembre una significativa pérdida en su matrimonio con Beto Da Silva, con quien ha compartido cinco años de vida juntos. Después de esto, la exestrella de reality compartió preocupaciones sobre la delicada salud de su hija.

Ivana Yturbe regresa y revela preocupantes noticias sobre su hija con Beto Da Silva después de una pérdida importante en su matrimonio

En medio de su matrimonio estable y feliz con el futbolista Beto Da Silva, con quien ha celebrado cinco años de relación, Ivana Yturbe impactó a sus seguidores al anunciar un triste suceso que afectó su relación. A través de sus redes sociales, compartió que fue víctima del robo de objetos de gran valor sentimental.

Ivana Yturbe reaparece y revela preocupantes noticias sobre su hija con Beto Da Silva tras pérdida significativa en su matrimonio

Según explicó, le fueron sustraídas todas las joyas que su pareja le había obsequiado, incluyendo su anillo de matrimonio, de compromiso y otras piezas de las que publicó fotos.

Aunque no detalló cómo sucedió el robo, Ivana manifestó su inquietud por la posible reventa de las joyas y aprovechó para pedir a sus seguidores que le informen si reciben algún ofrecimiento.

Al día siguiente, en lugar de anunciar avances sobre la recuperación de los anillos, compartió la situación emocional adversa que enfrenta y las complicaciones de salud que presenta su hija en medio del conflicto.

Ivana Yturbe regresa con noticias preocupantes sobre su hija con Beto Da Silva tras pérdida en su matrimonio

La hija de Beto Da Silva tiene problemas de salud, lo cual complica aún más la situación familiar. "Mi estado de ánimo hoy. Ayer estuve sumamente triste todo el día. Además, Almu (su hija) tuvo problemas estomacales y todo ha sido un caos. Pero la vida es una sola y gracias a Dios todo es manejable. Así que hoy a seguir adelante", expresó en su Instagram.

También compartió una imagen de su hija con un semblante triste y las medicinas que estaría tomando para su recuperación.

Ivana Yturbe regresa con noticias preocupantes sobre su hija con Beto Da Silva tras pérdida en su matrimonio