¿Nuevo romance? Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. aparecen tomados de la mano e ingresando juntos a un departamento de madrugada

Tras ser expuestos por Elías Montalvo , 'Amor y Fuego' reveló imágenes del ampay entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón tras el final de 'La Granja VIP', que muestran que pasaron la noche juntos.

Después de que Samahara Lobatón expresara su amor por Youna entre lágrimas, 'Amor y Fuego' reveló imágenes de ella junto a Renato Rossini Jr. en la madrugada. Se les vio tomados de la mano después de la gran final de 'La Granja VIP', donde permanecieron juntos toda la noche.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.: juntos de madrugada y tomados de la mano

Tras acercamientos y coqueteos en 'La Granja VIP', Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron captados de la mano el último sábado en la madrugada.

Todo ocurrió después de la fiesta de despedida del reality. Elías Montalvo mencionó que se besaron apasionadamente, versión respaldada por Paul Michael, Gabriela Herrera y Diego Chávarri.

'Amor y Fuego' no tardó en publicar las imágenes en las que se les ve salir del evento de la mano, lo que sugiere que serían pareja. Luego, se dirigieron en taxi al departamento de la hija de Melissa Klug.

Alrededor de las 5.00 a. m., tras varios rodeos del taxi para despistar a las cámaras, ambos llegaron a la residencia de la expareja de Bryan Torres y mostraron gestos cómplices mientras el conserje les abría la puerta.

Pese a que los reporteros aguardaron por horas en las afueras, el hijo de Renato Rossini no salió para volver a su casa.