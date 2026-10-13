¡SE CANSÓ! Pamela Franco acude a comisaría a DENUNCIAR a Pamela López por GRAVE DELITO: "Pena de 2 a 5 años"

Cansada, Pamela Franco acudió a la comisaría para denunciar a Pamela López por un delito grave que podría resultar en prisión. ¿De qué se le acusa?

En horas de la mañana, Pamela Franco, acompañada de la abogada de Christian Cueva, llegó a la comisaría de San Antonio, situada en Miraflores, para colocar una denuncia contra Pamela López. Esto fue por presunta afectación psicológica tras insultar a su club de fans llamándolas 'clandestinas'. ¿Qué tiempo de prisión podría enfrentar y qué otro juicio está próximo a involucrarlas?

Pamela Franco se presenta en Comisaría para Denunciar a Pamela López por Delito Grave

Pamela Franco decidió no tolerar más los insultos que Pamela López profirió contra su grupo de seguidores, llamándolos 'clandestinas' solo por apoyarla. Este 13 de octubre, acompañada de la abogada de Christian Cueva del Estudio Villaverde, Franco se dirigió a la comisaría.

En su cuenta de Instagram, la cantante informó sobre la denuncia por supuesta afectación psicológica debido a las declaraciones ofensivas de la esposa de Christian Cueva en el programa 'Vale Todo'. Allí pidió 'silenciar' a Franco tras la creación de su ONG para niños con autismo, además de denigrar a sus fans.

"El pasado viernes en 'Vale Todo', la señora Pamela López emitió una serie de insultos y ataques no solo hacia la señora Pamela Franco, sino también a sus seguidores, denigrando a varias mujeres", dijo la abogada.

Igualmente, se reveló que no es el único proceso legal iniciado contra la esposa de Christian Cueva, ya que se preparan para un juicio por presunta difamación en 2024. Asimismo, advirtieron que, si es necesario, presentarán múltiples denuncias por cualquier comentario de López contra Franco.

Se espera una resolución severa, ya que podría involucrar penas de prisión para la expareja de Paul Michael debido a su controversial comportamiento.