Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Pamela Franco y Christian Cueva comparten comunicado con GRAVE ACUSACIÓN contra Pamela López

¡SE CANSÓ! Pamela Franco acude a comisaría a DENUNCIAR a Pamela López por GRAVE DELITO: "Pena de 2 a 5 años"

Cansada, Pamela Franco acudió a la comisaría para denunciar a Pamela López por un delito grave que podría resultar en prisión. ¿De qué se le acusa?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡SE CANSÓ! Pamela Franco acude a comisaría a DENUNCIAR a Pamela López por GRAVE DELITO: "Pena de 2 a 5 años"
    Pamela López es denunciada por Pamela Franco
    ¡SE CANSÓ! Pamela Franco acude a comisaría a DENUNCIAR a Pamela López por GRAVE DELITO: "Pena de 2 a 5 años"

    En horas de la mañana, Pamela Franco, acompañada de la abogada de Christian Cueva, llegó a la comisaría de San Antonio, situada en Miraflores, para colocar una denuncia contra Pamela López. Esto fue por presunta afectación psicológica tras insultar a su club de fans llamándolas 'clandestinas'. ¿Qué tiempo de prisión podría enfrentar y qué otro juicio está próximo a involucrarlas?

    wapa.pe

    PUEDES VER: Monserrat y Heydi Amado reaparecen JUNTAS en vivo y hacen IMPENSADO ANUNCIO sobre Melcochita: "Lo que pasó..."

    Pamela Franco se presenta en Comisaría para Denunciar a Pamela López por Delito Grave

    Pamela Franco decidió no tolerar más los insultos que Pamela López profirió contra su grupo de seguidores, llamándolos 'clandestinas' solo por apoyarla. Este 13 de octubre, acompañada de la abogada de Christian Cueva del Estudio Villaverde, Franco se dirigió a la comisaría.

    En su cuenta de Instagram, la cantante informó sobre la denuncia por supuesta afectación psicológica debido a las declaraciones ofensivas de la esposa de Christian Cueva en el programa 'Vale Todo'. Allí pidió 'silenciar' a Franco tras la creación de su ONG para niños con autismo, además de denigrar a sus fans.

    "El pasado viernes en 'Vale Todo', la señora Pamela López emitió una serie de insultos y ataques no solo hacia la señora Pamela Franco, sino también a sus seguidores, denigrando a varias mujeres", dijo la abogada.

    Igualmente, se reveló que no es el único proceso legal iniciado contra la esposa de Christian Cueva, ya que se preparan para un juicio por presunta difamación en 2024. Asimismo, advirtieron que, si es necesario, presentarán múltiples denuncias por cualquier comentario de López contra Franco.

    Se espera una resolución severa, ya que podría involucrar penas de prisión para la expareja de Paul Michael debido a su controversial comportamiento.

    "Podría enfrentar entre 2 y 5 años de cárcel por el delito de lesiones en la modalidad de violencia psicológica contra la señora Pamela Franco", añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SE CANSÓ! Pamela Franco acude a comisaría a DENUNCIAR a Pamela López por GRAVE DELITO: "Pena de 2 a 5 años"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Monserrat y Heydi Amado reaparecen JUNTAS en vivo y hacen IMPENSADO ANUNCIO sobre Melcochita: "Lo que pasó..."

    ¡SE CANSÓ! Pamela Franco acude a comisaría a DENUNCIAR a Pamela López por GRAVE DELITO: "Pena de 2 a 5 años"

    Hermana de Natalie Vértiz ENFRENTA A GRITOS a Yaco Eskenazi y le lanza FUERTE COMENTARIO: “Tú no existes”

    Magaly Medina NO SE MIDE y saca a la luz TERRIBLE TRAICIÓN de Peluchín: "Ni a mi peor enemiga se lo hice"

    Hijo mayor de Pedro Castillo expone detalles de su NUEVA VIDA en México y anuncia que ya CONSIGUIÓ trabajo: "Es mi segunda chamba"

    Lo más vistos en Farándula

    Minedu CONFIRMA fin de las CLASES ESCOLARES a fines de noviembre en varias regiones por El Niño

    De ser estrella en América Kids a trabajar junto a BTS en sus conciertos en Lima: El drástico cambio de Sasha Kapsunov

    Ofertas

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Digital Market

    Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

    PRECIO

    S/ 35.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza