Pamela Franco crea ONG para niños autistas inspirada en su experiencia como madre: “No todos tenemos...”

Pamela Franco aseguró que inició este proyecto inspirada en su experiencia como madre, junto a su hija con Christian Domínguez .

Pamela Franco anunció la creación de la ONG Manos Azules en el Mundo de TEA, una organización que busca brindar apoyo a niños con trastorno del espectro autista (TEA) y a sus familias. La cantante presentó esta iniciativa durante un evento en el que también inauguró Sono de Tech, un centro genético que forma parte de sus nuevos proyectos fuera de la música.

La artista explicó que ambas iniciativas están relacionadas con su experiencia personal como madre de una niña con TEA. Según indicó, esta vivencia le ha permitido conocer de cerca los desafíos que enfrentan las familias al momento de criar a sus hijos, acceder a orientación y encontrar atención especializada.

Con la creación de la ONG, Pamela Franco busca formar una red de apoyo para madres y padres que atraviesan situaciones similares, especialmente para quienes tienen dificultades económicas para cubrir las necesidades de sus hijos. Durante la presentación, la intérprete destacó la importancia de contar con acompañamiento en medio de este proceso.

“No se trata solamente del proyecto, sino también del compromiso social que llevamos dentro, porque lo vivimos y queremos compartirlo con otras madres. Es muy duro, porque, si bien es cierto que la lucha que damos por nuestros hijos siempre va a estar, como madres también necesitamos un soporte”, manifestó.

Asimismo, la cantante señaló que uno de los propósitos de la organización será convocar a personas y entidades interesadas en colaborar con menores diagnosticados con autismo. En esa línea, remarcó que las familias no cuentan con las mismas oportunidades para afrontar los desafíos relacionados con esta condición.

“Esta ONG quiere luchar porque sabemos lo difícil que es y que no todos tenemos las mismas condiciones. Para nosotras sería una alegría que muchas personas se unan para poder ayudar a muchos niños”, agregó Pamela Franco.

Christian Cueva acompañó a Pamela Franco durante la presentación de su ONG

El evento también contó con la presencia de diversas figuras del espectáculo, entre ellas Xiomy Kanashiro, Luis Guadalupe, conocido como ‘Cuto’, y Rocío Miranda. Christian Cueva, pareja de la cantante, también asistió a la actividad para acompañarla durante la presentación de la organización y la inauguración de Sono de Tech.

Por el momento, Pamela Franco no ha detallado cuáles serán los programas específicos ni los servicios que ofrecerá Manos Azules en el Mundo de TEA. No obstante, expresó su deseo de construir una comunidad que permita a las familias acceder a orientación y respaldo frente a los desafíos vinculados al autismo.