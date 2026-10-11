Pamela López CALLA EN VIVO a Pamela Franco y lanza CRUEL BURLA contra su fandom: “Las clandestinas”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela López lanzó duras críticas a Pamela Franco tras el lanzamiento de su ONG y el apoyo que recibió de su club de fans. La ex de Christian Cueva puso en duda el nombre del grupo de admiradores de la cantante de cumbia y emitió comentarios que avivaron la polémica entre ambas personalidades del espectáculo.
Durante su intervención en el show de streaming ‘Vale todo’, López indagó sobre el nombre del fandom de Franco y sugirió un término para describir a sus integrantes. “¿Cuál es el nombre de tu fandom?”, preguntó, antes de insinuar: “¿Se llaman ‘Las clandestinas’?”. Además, mencionó que sus miembros podrían compartir ciertas similitudes con Franco.
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La trujillana también criticó los dichos de Franco, quien afirmó estar en una nueva etapa de su vida y desinteresada en conflictos. “Sabemos de qué estás hecha, esas lágrimas de cocodrilo que derramaste. Mejor guarda silencio. Ya formaste tu ONG, así que, por favor, cállate”, declaró López en su espacio digital.
Respuesta del club de fans de Pamela Franco a Pamela López
Tras las críticas de López, el club de fans de Pamela Franco expresó su rechazo a las declaraciones dirigidas a sus miembros. En un comunicado, el grupo ‘Pinky's de Pamela Franco Oficial’ rehusó ser identificado con el término usado por la trujillana y pidió respeto.
“No somos ‘clandestinas’ y no aceptamos comentarios que pretendan desacreditarnos por respaldar a nuestra artista. Somos mujeres que merecemos respeto y no toleraremos la normalización de burlas, acusaciones ni maltratos psicológicos hacia nosotros”, afirmaron.
Además, el grupo de fans rechazó los términos empleados durante el pódcast de Pamela López, argumentando que tales comentarios podrían constituir acoso verbal y causar daño emocional.