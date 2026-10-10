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Pamela López admite que NO LE ALCANZA la pensión que recibe de Cueva y lo acusa de DEJARLA SIN NADA: "Más de 13 años casada y no me dejaron nada"

Pamela López aseguró que la pensión que recibe de Christian Cueva no cubre todos sus gastos y reveló que, tras 13 años de matrimonio, no tiene bienes a su nombre. ¿Qué dijo sobre su situación económica?

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    Pamela López admite que NO LE ALCANZA la pensión que recibe de Cueva y lo acusa de DEJARLA SIN NADA: "Más de 13 años casada y no me dejaron nada"
    Pamela López se sincera sobre su situación económica | Composición Wapa - Captura
    Pamela López admite que NO LE ALCANZA la pensión que recibe de Cueva y lo acusa de DEJARLA SIN NADA: "Más de 13 años casada y no me dejaron nada"

    Pamela López volvió a referirse a la situación económica que atraviesa tras su separación de Christian Cueva. La influencer aseguró que debe trabajar intensamente para cubrir sus gastos y atender las necesidades de sus hijos. Además, cuestionó el dinero que recibe del futbolista y afirmó que la pensión no sería suficiente para afrontar todas sus responsabilidades. ¿Qué dijo sobre su economía y por qué aseguró que no tiene bienes a su nombre?

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    Pamela López asegura que la pensión de Christian Cueva no le alcanza y revela su situación económica

    Pamela López se pronunció sobre las dificultades económicas que enfrenta mientras se encarga de sus responsabilidades familiares. La influencer explicó que sus ingresos laborales representan una parte importante del dinero que necesita para cubrir sus gastos, pues considera que el monto que recibe del padre de sus hijos no es suficiente.

    "A mí no me da dinero, a mí no me mantiene, a mí no me compra nada. Yo trabajo y trabajo muchísimo y gasto más de lo de la pensión de que de lo que manda el padre de mis hijos", comenzó diciendo.

    Durante sus declaraciones, López también hizo referencia a las responsabilidades que asume con sus cuatro hijos. Precisó que está pendiente de tres menores y que, aunque su hija mayor se encuentra en Trujillo cursando estudios universitarios, continúa cumpliendo con su papel de madre.

    En ese contexto, la influencer cuestionó que, después de los años que permaneció casada con Christian Cueva, no cuente con bienes registrados a su nombre ni con un respaldo patrimonial que le permita afrontar su situación con mayor tranquilidad.

    "Yo me ocupo al 100% de tres menores y tengo una cuarta hija que es universitaria, que está ahí en Trujillo, de quien no dejó de ser mamá. Entonces, el tema de dinero creo que le he demostrado, no tengo nada a mi nombre, a mí no me dejaron nada, estuve 13 años casada y no tengo absolutamente nada que me respalde", dejó en claro sobre su situación económica.

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    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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