Este viernes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este viernes 20 de noviembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Una amistad influyente y de recursos te hará una propuesta que no conviene rechazar. Llega un tiempo de crecimiento y prosperidad. En el amor, esa persona expresa su deseo por recuperarte.

No te pelees con nadie que luego puedas necesitar. Cortar las alianzas no será estratégico y en el tiempo lo comprobarás. En el amor, no intentes dominar a esa persona. Contrólate.

Alguien que sabes no tiene buenas intenciones te hará una propuesta que sabrás esquivar. En el amor, esa persona te tienta, pero te queda claro que no ofrece nada estable y te alejarás.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Alguien que tiende a intrigar intentará sacarte información para luego tergiversarla. Esto podría traerte problemas, sé prudente. En el amor, no insistas si esa persona no desea una reconciliación.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

Logras una meta muy importante, pero exige mayor compromiso laboral y mucho trabajo de tu parte, esfuérzate al máximo. En el amor, no pelees por cosas sin importancia. Luego podrías arrepentirte.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Te cambian los planes de manera inesperada. No permitas que esto te ponga de mal humor y esfuérzate por cumplir con tu trabajo. En el amor, si tienes dudas exprésalas y exige transparencia.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

Un mensaje te pondrá en alerta y tendrás que tomar decisiones inmediatas. Posiblemente realices un viaje corto o tengas que desplazarte a distintos lugares. Habrá presión, pero tendrás el control.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Esa idea que tienes en mente es buena y si la concretas traerá más beneficios de los que imaginas. En lo social, asistes a una reunión con amigos cercanos. Pasarás un excelente momento.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Ese viaje que pensaste realizar se postergará por asuntos domésticos o familiares que debes de atender. En el amor, no evadas a tu pareja y aclara las diferencias que los han distanciado.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Tienes la habilidad, la inteligencia y los recursos para materializar ese negocio que tienes en mente. En el amor, trata de ser más constante si no deseas que esa persona se distancie.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

No lo dudes y comunícate con ese compañero que sabes te apoyará en todo lo que necesites. En el amor, tú y esa persona se extrañan y falta muy poco para que puedan reconciliarse.

Horóscopo Piscis hoy (febrero 20-marzo 20)

No podrás entregar ese trabajo que te encomendaron puesto que alguien hará observaciones que tendrás que corregir, paciencia. En el amor, esa persona necesita aclarar las diferencias.

Jhan Sandoval: horóscopo de este viernes

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre dos mil seis y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En dos mil ocho se inició como columnista del diario La República. Desde dos mil diecisiete, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las siete.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo del viernes 20 de noviembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento