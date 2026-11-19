Durante su intervención, los agentes encontraron armas y sustancias ilícitas, y detectaron indicios que lo relacionan con el asesinato del suboficial Miguel Ángel Huincha, ocurrido el 2 de noviembre.

Ronny Shapiama, recordado por dar vida a Paolo Guerrero en su película biográfica, fue intervenido nuevamente por agentes de la Policía Nacional en Lima. El joven fue ubicado durante un operativo desplegado en Villa María del Triunfo (VMT), luego de reportes sobre una presunta venta de drogas en un mototaxi. Sin embargo, durante las diligencias de identificación, las autoridades también detectaron que estaría relacionado con el asesinato de un suboficial ocurrido en San Juan de Miraflores. ¿Qué se conoce sobre su detención y los antecedentes que registra?

¿Por qué detuvieron nuevamente a Ronny Shapiama, el actor que interpretó a Paolo Guerrero?

Ronny Rivan Shapiama Wickam, quien alcanzó notoriedad por representar al futbolista Paolo Guerrero en su película biográfica, fue detenido en Villa María del Triunfo, en medio de una investigación policial por una presunta actividad de comercialización de sustancias ilícitas.

Según explicó el comandante PNP Robert Parra, jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de VMT, la intervención se realizó luego de que los agentes recibieran alertas sobre la supuesta venta de estupefacientes desde un mototaxi y la presencia de personas sospechosas en la zona limítrofe con Villa El Salvador (VES).

A partir de estos reportes, los efectivos organizaron un operativo en el que intervinieron a alias ‘Guerrerito’ y a otros individuos. Durante el procedimiento también se hallaron dos armas de fuego y sustancias ilícitas.

“Mandamos a verificar con nuestros órganos de inteligencia y efectivamente corroboramos esa información. Fuimos, armamos un operativo y procedimos con la intervención de los sujetos”, sostuvo el alto mando.

No obstante, la situación del joven tomó otro rumbo cuando los policías realizaron las verificaciones de identidad y encontraron indicios que lo relacionarían, junto a otro intervenido conocido como ‘Pierito’, con la muerte del suboficial Miguel Ángel Huincha.

El efectivo policial perdió la vida el pasado 2 de noviembre, durante el robo de su camioneta en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Shapiama estaría presuntamente involucrado en este crimen.

¿Qué antecedentes registra Ronny Shapiama y por qué estuvo en prisión?

El comandante Robert Parra también brindó detalles sobre el historial delictivo que registraría el joven de 20 años. Según la versión policial, el actor que participó en la película estrenada en 2016 sería el presunto autor material del asesinato del suboficial Miguel Ángel Huincha.

Asimismo, el detenido habría reconocido ante las autoridades que anteriormente permaneció recluido en un centro penitenciario por otro caso de homicidio, relacionado con la muerte de un integrante de una barra brava.

Este antecedente corresponde a una investigación por el fallecimiento de un adolescente de 17 años, ocurrido durante un enfrentamiento entre presuntos barristas en julio de 2024, en Villa El Salvador. En dicho proceso, Shapiama Wickam fue acusado por el crimen.

Por este caso, el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva en su contra el 25 de abril de 2025. La medida tenía como fecha de culminación enero de 2026.