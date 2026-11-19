La denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz, avanza con la Fiscalía solicitando 9 meses de prisión preventiva por presunta violencia sexual.

La denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz, tomó un giro durante las investigaciones luego de que el Ministerio Público tomara una nueva decisión en el desarrollo del caso. La Fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva en contra del músico, quien viene siendo investigado por presunta violencia sexual.

Exdirector de La Bella Luz podría cumplir prisión preventiva durante 9 meses

Este miércoles 18 de noviembre, tras evaluar las pruebas en contra de César Sánchez Chavesta, la Fiscalía dispuso solicitar una medida coercitiva de prisión preventiva por el presunto delito de violencia sexual denunciado por la exintegrante de la agrupación, Naldy Saldaña, quien hizo la denuncia en junio de este año.

En ese entonces, la cantate acusó a Sánchez por presuntos tocamientos indebidos y actos libidinosos sin consentimiento que habrían ocurrido durante un ensayo. Carlos Trejo, abogado de César Sánchez Chavesta, conversó en el programa 'Arriba mi gente' e hizo referencia a las denuncia en contra de su representado, así como su versión sobre los hechos, confirmando que Sánchez había recibido la notificación sobre la medida del Ministerio Público.

Uno de los puntos más comentados de la conversación fue la declaración de Carlos Trejo sobre lo que César Sánchez Chavesta le habría contado acerca de su relación con Naldy Saldaña. El representante legal indicó que el exdirector musical acepta que tuvo una conducta por la que siente remordimiento, aunque insistió en que, desde su perspectiva, no cometió ningún acto delictivo.

“Mi patrocinado me refiere de que, bueno, él se dejó llevar por actos que ya habían venido suscitando, ¿no? En este caso con la señorita. Que se siente culpable, sí, culpable, ¿no? Porque él es una persona, pues, este, que tiene su, su esposa, tiene sus hijos. Lo que me manifiesta mi patrocinado, que ellos tenían una relación clandestina, pero que él haya cometido el delito, no”, explicó el abogado.

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A partir de estas declaraciones, Trejo expuso el relato que su representado le habría compartido sobre un presunto vínculo sentimental que ambos habrían mantenido de manera reservada. Durante el informe televisivo también se indicó que esta sería la versión que Sánchez Chavesta habría dado previamente ante las autoridades.

Otro de los cuestionamientos que tuvo que afrontar el abogado estuvo relacionado con el lugar donde presuntamente se habrían producido los acercamientos entre su patrocinado y la cantante. La conductora del espacio televisivo le consultó si consideraba adecuado que Sánchez Chavesta tuviera ese tipo de comportamientos dentro de un establecimiento vinculado con las actividades profesionales de la artista.

Ante la pregunta, Carlos Trejo reconoció que el entorno laboral no habría sido el espacio apropiado para ese tipo de situaciones. Según explicó, si realmente existía una relación entre ambos, los encuentros debieron darse fuera del centro de trabajo.