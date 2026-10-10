Renzo Costa cuenta cómo se acercó a Thalía Alva y terminó conquistando a su ahora esposa: "Me solté de inmediato"

¿Cómo conquistó Renzo Costa a Thalía Alva ? El empresario recordó el momento en que decidió acercarse a su ahora esposa y contó cómo la paternidad cambió su manera de ver la vida.

Renzo Costa sorprendió al contar cómo conoció a Thalía Alva y qué hizo para acercarse a ella durante la pandemia. El empresario, conocido como el ‘Rey de los cueros’, atraviesa una nueva etapa tras contraer matrimonio civil con la madre de sus mellizos. Además de compartir detalles sobre el inicio de su romance, habló sobre los cambios que experimentó desde que se convirtió en padre. ¿Cómo logró conquistar a su ahora esposa y qué confesó sobre la paternidad?

Renzo Costa cuenta cómo se acercó a Thalía Alva y conquistó a su ahora esposa

Durante una reciente emisión de ‘Magaly TV: La Firme’, se recordó la manera en que Renzo Costa conoció a Thalía Alva, con quien actualmente comparte su vida familiar. El empresario relató que el primer encuentro ocurrió en plena pandemia, una época en la que las reuniones sociales y las salidas eran menos habituales.

Aunque desde el primer momento sintió interés por ella, Costa reconoció que le costó acercarse debido a la timidez. Por ello, recurrió a un amigo que lo acompañaba para encontrar una forma de iniciar una conversación con la joven.

"Fue en la época de la pandemia. Yo no iba a salir nada, pero ahí la vi y me daba como timidez acercarme. Justo estaba con un amigo y le dije: 'Pregúntale qué quiere comer y de ahí me llamas'. Ahí me dijo: 'Ven', y con un champán me solté de inmediato y la empecé a conocer", dijo el empresario.

A partir de ese primer acercamiento, ambos comenzaron a conocerse y su vínculo sentimental avanzó hasta consolidarse en una relación. Tiempo después, decidieron formalizar su unión mediante una ceremonia civil privada, dando inicio a una nueva etapa como esposos.

Actualmente, el empresario asegura que su familia ocupa un lugar central en su vida. La llegada de sus mellizos, Máximo y Santino, también significó un cambio importante en su manera de entender la responsabilidad de ser padre y el compromiso que implica formar un hogar.

Al hablar de esta experiencia, Costa destacó que la paternidad requiere estar preparado para asumir nuevos retos y contar con la madurez necesaria para criar a los hijos.

"No es ser padre nomás; tienes que estar en una etapa madura y consolidada. Me di cuenta de que tenía un lado paternal súper grande", aseguró.

Renzo Costa se casó con Thalía Alva, madre de sus mellizos, en íntima ceremonia civil

La unión de Renzo Costa y Thalía Alva se conoció públicamente luego de que Magaly Medina compartiera la noticia en su programa de espectáculos. La conductora mostró las primeras imágenes de la celebración y reveló que la pareja había optado por una ceremonia reservada, acompañada únicamente por familiares y amigos cercanos.

Durante la emisión, la periodista contó que el empresario, a quien considera su amigo, decidió casarse con la madre de sus dos hijos durante el último fin de semana. También precisó que el evento se desarrolló de manera discreta y que la pareja habría preferido mantener los detalles de la celebración en privado.

"Este fin de semana, yo sé que esto fue una ceremonia discreta, solo para amigos y para familia, pero yo no me puedo callar esta noticia y mi amigo lo sabe: Renzo Costa, mi amigo, se casó este fin de semana con Thalía Alva, la madre de sus dos pequeños", contó la conductora.

De acuerdo con lo revelado por Medina, entre los invitados estuvieron ella y su esposo, Alfredo Zambrano, quienes acompañaron a los recién casados en este momento especial. La presentadora también comentó que existía un acuerdo para no publicar fotografías del matrimonio, aunque finalmente decidió anunciar la noticia durante su espacio televisivo.