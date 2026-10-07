¡ATENCIÓN! Estas UNIVERSIDADES cambian modalidad a CLASES VIRTUALES por conciertos de BTS: ¿cuáles son los horarios y fechas?

Los conciertos de BTS en Lima provocarán cambios en las clases de algunas universidades cercanas al Estadio San Marcos. Conoce las fechas y horarios.

Los conciertos de BTS en Lima generarán modificaciones temporales en las actividades académicas de instituciones ubicadas cerca del lugar donde se realizarán los shows. La presencia de miles de asistentes y las restricciones previstas para el tránsito motivaron cambios en la modalidad de algunas clases. Las medidas buscan reducir los desplazamientos durante los horarios de mayor congestión y facilitar la continuidad de las actividades educativas. Conoce qué días se aplicarán estas disposiciones y desde qué hora los estudiantes deberán conectarse de manera virtual.

¿Qué universidades tendrán clases virtuales por los conciertos de BTS?

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció que implementará temporalmente la modalidad virtual en determinadas jornadas debido a las condiciones de tránsito que se esperan en los alrededores de su campus. La decisión está relacionada con los conciertos de BTS programados en el Estadio San Marcos para los días 7, 9 y 10 de octubre, todos desde las 8:00 p.m.

PUCP

De acuerdo con las disposiciones comunicadas por la institución, durante las mañanas del miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre las actividades académicas continuarán con su desarrollo habitual. Sin embargo, desde la 1:00 p.m., las clases serán trasladadas a plataformas virtuales.

La universidad también estableció algunas consideraciones especiales. Las unidades académicas tendrán la posibilidad de definir qué actividades, por sus características particulares, deberán continuar realizándose presencialmente. De igual manera, aquellos trabajadores administrativos cuya presencia en el campus no sea indispensable podrán desempeñar sus funciones de manera remota desde la 1:00 p.m.

La medida se aplicará específicamente al campus principal de la PUCP y no modificará los eventos o actividades que ya estuvieran programados. Asimismo, otros establecimientos de la institución, entre ellos Centrum PUCP, NOS y Chorrillos, continuarán funcionando con normalidad.

Por otro lado, la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) también dispuso cambios en su modalidad de enseñanza. En este caso, las clases de pregrado que se desarrollan en la Ciudad Universitaria serán virtuales desde el martes 6 hasta el viernes 9 de octubre.

Durante esas fechas, los profesores tendrán que comunicar a sus estudiantes la información necesaria para acceder a cada sesión, incluyendo los enlaces y plataformas que serán utilizadas. La disposición busca evitar dificultades relacionadas con el ingreso y la circulación en los alrededores del campus.

¿Cuáles son los horarios y fechas de las clases virtuales?

En el caso de la PUCP, las clases del miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre se mantendrán presenciales durante la mañana y pasarán a modalidad virtual a partir de la 1:00 p.m. La modificación está relacionada con las restricciones vehiculares y el incremento del tránsito que se prevé durante las fechas de los conciertos.

Mientras tanto, en la Facultad de Educación de la UNMSM, los estudiantes de pregrado de la Ciudad Universitaria llevarán sus clases de manera remota desde el martes 6 hasta el viernes 9 de octubre. Los detalles de cada sesión deberán ser comunicados directamente por los docentes.

Esta disposición de San Marcos no incluye a los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Física, ubicada en La Victoria. En dicha sede, las actividades académicas continuarán desarrollándose presencialmente y respetando los horarios previamente establecidos.

Los alumnos que estudian en la Ciudad Universitaria deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la UNMSM y a las indicaciones de sus profesores para conocer los enlaces y mecanismos de ingreso a las sesiones virtuales. Hasta el momento, no se han informado cambios similares para otras facultades o sedes.