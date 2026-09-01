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Angie Jibaja reaparece en redes y sorprende al pedir ‘yape’ a sus seguidores: “La verdad…”

Angie Jibaja sorprendió al pedir Yape durante un live desde Brasil y luego reconoció que había bebido vino, días después de ser captada en La Victoria.

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    Angie Jibaja reaparece en redes y sorprende al pedir ‘yape’ a sus seguidores: “La verdad…”
    Angie Jibaja sorprende al pedir dinero a sus seguidores. | Composición Wapa
    Angie Jibaja reaparece en redes y sorprende al pedir ‘yape’ a sus seguidores: “La verdad…”

    Angie Jibaja volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de realizar una transmisión en vivo desde Brasil. La modelo sorprendió al pedir dinero mediante Yape y posteriormente reapareció en otra conexión en la que reconoció haber consumido alcohol.

    La exchica reality pidió a sus seguidores no dejarse llevar por todo lo que se comenta sobre ella en los programas de espectáculos y aseguró que se encuentra en una nueva etapa fuera del Perú.

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    Angie Jibaja pide Yape durante transmisión en vivo

    Durante uno de sus enlaces por TikTok, Angie Jibaja llamó la atención al pedir que compartieran su número para recibir transferencias.

    “Pásale mi número de Yape”, manifestó Angie antes de mencionar públicamente la cuenta.

    La situación generó sorpresa entre quienes seguían la transmisión, especialmente porque la modelo también aprovechó para cuestionar algunas versiones difundidas sobre ella en espacios de farándula.

    Angie Jibaja se encuentra en Brasil junto a su novio chileno. Foto: composición LR/ATV
    Angie Jibaja se encuentra en Brasil junto a su novio chileno. Foto: composición LR/ATV

    Horas después, Angie volvió a conectarse en vivo y reconoció que había bebido vino.

    “Estoy un poco mareada, he tomado un poquito de vino, estoy medio borracha la verdad. Cambiamos de ese lugar tan karmoso (Lima) a este lugar tan bonito (Brasil)”, manifestó.

    Durante aquella aparición también habló sobre la posibilidad de regresar a un reality, aunque no dio mayores detalles sobre el proyecto.

    Angie Jibaja había sido captada en La Victoria

    Días antes de estas transmisiones, ‘Magaly TV, La Firme’ difundió imágenes de Angie Jibaja junto a su pareja, Jonathan Pettit, durante la madrugada en La Victoria.

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    De acuerdo con el programa, la modelo fue vista primero en los alrededores de la plaza Manco Cápac y posteriormente abordó un taxi junto a Pettit.

    Angie Jibaja habría recaído nuevamente en las adicciones.
    Angie Jibaja habría recaído nuevamente en las adicciones.

    Las imágenes también mostraron a Angie intentando encender en varias oportunidades lo que parecía ser un cigarro. El espacio televisivo señaló que podría tratarse de una sustancia ilícita, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

    Por ahora, Angie continúa realizando transmisiones desde Brasil, mientras sus apariciones siguen generando comentarios y preocupación entre sus seguidores.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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