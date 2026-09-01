Magaly Medina pone los límites en ATV y dispara contra Gisela: “Hasta Ethel aguanto, la otra no”

Magaly Medina reaccionó al posible regreso de Gisela Valcárcel y dejó claro que no quiere verla en ATV, mientras Latina aparece como opción.

El posible regreso de Gisela Valcárcel a la televisión generó una fuerte reacción de Magaly Medina. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó la intención de la ‘Señito’ de volver con 12 especiales de ‘El Gran Show’ y dejó clara su postura ante una eventual llegada a ATV.

Magaly cierra las puertas de ATV a Gisela

Durante su programa del 31 de agosto, Magaly fue tajante al mencionar la posibilidad de que Gisela llegue a su canal.

“Aquí, a TV, bueno, si yo firmo contrato para el próximo año, no hay manera, no hay manera que estés acá”, afirmó.

Luego mencionó a Ethel Pozo y lanzó una frase aún más directa: “Ethel, hasta Ethel aguanto y a la otra no me vengas, pues. Ya, tampoco”.

Gisela quiere volver con ‘El Gran Show’

La polémica surgió luego de que Gisela revelara en el pódcast ‘Sin más que decir’ que desea realizar 12 especiales de su recordado reality.

“A mí me gustaría hacer doce especiales del Gran Show, sí. Me encantaría. Para decir gracias. Me encantaría poder ser yo quien pague esos programas. Yo tengo mucho que agradecer a la gente. Creo que el Gran Show merece una despedida. No sé dónde los voy a hacer”, declaró.

Magaly Medina le pone límites a Gisela.

Magaly puso en duda que Gisela financie sola el proyecto. “Doce programas quiere ella y ella lo financia. Tómenle la palabra, si ella lo va a financiar, si va a sacar de su bolsillo”, comentó.

Además, agregó: “Yo no lo creo, porque siempre van a haber auspiciadores que van a querer financiar un paquete de doce programas, ¿ya?”.

Latina aparece como posible destino

Magaly también señaló que Latina podría convertirse en una opción para Gisela y Ethel.

“Pero hay alguien que parece que sí agarró la oferta en el aire, y es su amigo Jürgensen, ¿no? El gerente general de Latina, que ya salió a declarar que por supuesto que ya están en conversaciones”, sostuvo.

Incluso reconoció que Ethel ha ganado mayor protagonismo mediático. “Porque creo que ahora Ethel se ha convertido en una figura un poco más, eh, digamos, más protagónica que su propia madre, ¿no?”, indicó.

Gisela podría llegar a Latina.