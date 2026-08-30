Magaly Medina y Gisela Valcárcel: ¿Es posible el encuentro entre ambas divas y dónde se podrían juntar?

¿Juntas por primera vez? Las divas históricas de la televisión peruana reavivan los rumores de un histórico encuentro mediático, evaluando escenarios desde el set de televisión hasta el mundo del streaming.

Por más de 25 años, la rivalidad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel ha sido el motor indiscutible del rating y la prensa de espectáculos en el Perú. Las permanentes indirectas desde sus respectivos programas, los cuestionamientos a sus vidas personales y la pugna constante por la audiencia marcaron una distancia insalvable entre ambas conductoras. Sin embargo, la sorpresiva entrevista que la 'Urraca' le realizó a Ethel Pozo en su podcast —hija de la popular 'Señito'— terminó por romper el hielo e instalar una interrogante en el aire: ¿es posible ver finalmente a las dos máximas divas reunidas en una misma mesa?

La posibilidad de un encuentro ha dejado de pertenecer al terreno de lo imposible para convertirse en una negociación de condiciones mediáticas. Tras romper su contrato con televisión abierta y enfocarse en nuevos proyectos, Valcárcel declaró que no cierra la puerta a una conversación, aunque bajo sus propios términos. La popular conductora planteó la alternativa de realizar un podcast colaborativo o recibir a Medina en su propia residencia para una transmisión digital, buscando un terreno neutral y controlado para evitar el tono agresivo de las portadas de antaño.

Por su parte, Magaly Medina ha respondido con escepticismo, pero manteniendo entreabierta la opción. En su programa 'Magaly TV, la firme', la periodista recordó que en el pasado Gisela se negó a concretar un cruce ni siquiera para fines benéficos como la Teletón. Pese a tildar de 'condicionadas' las propuestas de la rubia, Medina enfatizó que actualmente Valcárcel es una figura libre sin ataduras a ningún canal de señal abierta, por lo que nada le impediría visitar el plató de ATV en una gira de medios o pactar un encuentro en un espacio digital sin censura.

En cuanto a los escenarios donde podría suscitarse este esperado cruce, las plataformas digitales encabezan la lista de probabilidades. Un episodio especial grabado para YouTube o un formato de transmisión en vivo a través de streaming se perfila como la alternativa más viable, ya que evita las restricciones de pauta publicitaria y los conflictos de intereses entre cadenas televisivas. No obstante, una invitación formal al set de televisión de Medina tampoco se descarta del todo si existe un hito promocional de por medio.