Julián Zucchi admite que ocultaba conversaciones con una "amiga" a Yiddá Eslava y desata nueva polémica

Julián Zucchi reconoció haber usado el modo efímero y mentir sobre sus encuentros durante su viaje a Argentina, encendiendo el debate sobre la verdadera razón del fin de su relación de 11 años.

La historia de amor entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava, una de las parejas más queridas del espectáculo peruano, sumó un nuevo capítulo lleno de controversia. Luego de que la actriz revelara públicamente que el fin de su relación se debió a una infidelidad cometida en Argentina, el productor no tardó en defenderse ante los medios de comunicación. Sin embargo, sus declaraciones avivaron aún más la polémica al admitir que mantuvo conversaciones ocultas con una amiga y que le mintió a la madre de sus hijos sobre su ubicación.

Durante sus descargos en programas de entretenimiento, Zucchi rechazó tajantemente haber sido infiel físicamente. Pese a ello, admitió abiertamente que su principal equivocación fue ocultarle información a Yiddá. El exintegrante de Parchís confesó haber utilizado la función de modo efímero para chatear con una amiga en Argentina y haberle dicho a su entonces pareja que asistiría a un bar en Palermo, cuando en realidad se dirigía al departamento de dicha persona a tomar unos vinos.

Yiddá Eslava reveló cómo descubrió las conversaciones de Julián Zucchi

Esta confesión respaldó la versión vertida por Eslava, quien explicó que descubrió la situación gracias al rastreo por GPS que ambos compartían en sus dispositivos móviles. La actriz de 'Sí, mi amor' rompió en llanto al revelar que calló la infidelidad por varios meses para proteger a su familia y los proyectos empresariales en común. Sin embargo, decidió hablar luego de ser duramente criticada en redes sociales cuando oficializó a su nueva pareja, aclarando que su ruptura no fue por un desgaste mutuo, sino por un quiebre de confianza.

Los antecedentes de este quiebre mediático iniciaron a finales de 2023, cuando ambos anunciaron mediante un video conjunto el fin de su matrimonio tras más de una década de convivencia. Aunque inicialmente aseguraron mantener una relación madura por el bienestar de sus dos hijos, los ampays del argentino con una reportera de espectáculos y el destape de los audios en los que él mismo admite haber transgredido los límites de la pareja dinamitaron la paz entre ambos.