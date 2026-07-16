La reciente entrevista entre Magaly Medina y Ethel Pozo reveló episodios inesperados de la relación entre Medina y Gisela Valcárcel. La 'Urraca' reveló su encuentro privado con la 'Señito' en Estados Unidos.

Magaly Medina revela su encuentro con Gisela Valcárcel donde hablaron de Tula | Composición: Wapa / Captura de pantalla - Imagen ilustrativa creada con IA

Magaly Medina revela su encuentro con Gisela Valcárcel donde hablaron de Tula | Composición: Wapa / Captura de pantalla - Imagen ilustrativa creada con IA

La entrevista entre Magaly Medina y Ethel Pozo dejó más de una revelación inesperada. En medio de la conversación, la conductora de ATV sorprendió al recordar un episodio poco conocido que vivió junto a Gisela Valcárcel lejos de los estudios de televisión y de la histórica rivalidad que las enfrentó durante décadas.

Según contó la popular 'Urraca', ambas coincidieron en una reunión privada en Estados Unidos, donde intercambiaron experiencias personales y abordaron temas sensibles relacionados con sus vidas, incluida una de las polémicas más comentadas de la farándula peruana.

¿Qué le contó Gisela Valcárcel a Magaly Medina sobre Tula Rodríguez?

Durante la entrevista, Magaly Medina reveló que, pese a los constantes enfrentamientos mediáticos que protagonizaron a lo largo de los años, también existieron momentos en los que pudo conversar cordialmente con Gisela Valcárcel.

La periodista relató que compartió una reunión con la conductora en Miami junto a Eric Jurgensen y Ney Guerrero, ocasión en la que ambas dejaron de lado las diferencias televisivas para hablar de asuntos personales.

"Yo con tu mamá me he sentado y me he tomado un trago, con Eric Jurgensen y Ney Guerrero al medio. Hablamos de mujer a mujer, nos contamos cosas personales. Por eso es que a mí cuando me dicen el caso de Tula, yo lo sé de primera mano, porque ella me lo contó, ella me dijo cómo habían sido las cosas", contó.

Asimismo, precisó que fue la propia Gisela quien le relató su versión de los hechos sobre la polémica situación que involucró a Tula Rodríguez y Javier Carmona, un tema que durante años ocupó titulares en los programas de espectáculos.

Magaly descarta amistad con Gisela Valcárcel pese a reunión

Durante la conversación, Ethel Pozo recordó que tanto su madre como Magaly Medina llegaron a coincidir fuera de los reflectores en más de una ocasión. Incluso reveló que una de esas reuniones ocurrió en Miami, donde ambas mantuvieron una conversación cordial.

"Hay que contar al público que nos hemos encontrado en dos oportunidades. Por ejemplo, una vez nos encontramos en Miami y hablaron muy bien", dijo Ethel Pozo.

Magaly confirmó la versión y explicó que, pese a la buena disposición que existió durante aquella reunión, nunca consideró que pudiera surgir una amistad entre ambas figuras de la televisión. "Comadreábamos, pero creo que era también parte... creo que ella y yo nunca seremos amigas porque no somos parecidas", sentenció.

En otro momento de la entrevista, Ethel Pozo aprovechó para preguntarle directamente sobre el origen de la histórica rivalidad que mantuvo con Gisela Valcárcel. Ante ello, la conductora recordó que las diferencias comenzaron cuando trabajaba como crítica de televisión en una revista y realizaba comentarios sobre los programas de la popular 'Señito'.