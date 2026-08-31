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¡NADIE LO VEÍA VENIR! Gisela Valcárcel estaría en conversaciones con Latina y Eric Jurgensen no lo niega: "Estamos conversando"

Latina confirmó conversaciones con Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, mientras la ‘Señito’ sorprendió al no descartar un encuentro con Magaly Medina.

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    Gisela Valcárcel podría regresar a la TV. | Composición Wapa
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    El posible regreso de Gisela Valcárcel a la televisión vuelve a generar expectativa. Eric Jurgensen, gerente general de Latina Televisión, se pronunció sobre el futuro de la popular conductora y confirmó que existen conversaciones que podrían acercarla nuevamente a la pantalla chica.

    El ejecutivo también mencionó a Ethel Pozo dentro de estas negociaciones, aunque evitó adelantar si ya existe un programa definido o una fecha tentativa para algún nuevo proyecto.

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    Latina confirma conversaciones con Gisela Valcárcel y Ethel Pozo

    Durante sus recientes declaraciones, Eric Jurgensen fue consultado directamente sobre la posibilidad de que Gisela Valcárcel forme parte de Latina Televisión. Lejos de descartar el escenario, reconoció que actualmente existen acercamientos.

    “¿Si me gustaría que Gisela se sume a las filas de Latina? Estamos conversando, estamos conversando con Ethel (Pozo) también, así que vamos a ver. Pronto habrá novedades”, expresó.

    Sus palabras despertaron especulaciones sobre una eventual incorporación de madre e hija al canal, aunque por el momento no se han revelado mayores detalles sobre el formato que podrían asumir.

    Jurgensen también resaltó la trayectoria y vigencia de la llamada ‘Señito’, dejando claro que continúa viendo en ella una figura atractiva para la televisión nacional.

    “Ella (Gisela) tiene un potencial muy grande, siempre lo ha tenido y yo voy a seguir apostando por ella también”, sostuvo Jurgensen.

    Gisela Valcárcel no descarta encuentro con Magaly Medina

    Mientras su futuro televisivo vuelve a estar bajo la atención pública, Gisela Valcárcel también sorprendió al referirse a una eventual reunión con Magaly Medina.

    La conductora participó en el pódcast ‘Sin más que decir’, conducido por María Pía Copello, donde fue consultada sobre la posibilidad de protagonizar un encuentro frente a cámaras con la periodista de espectáculos.

    La pregunta surgió luego de que Ethel Pozo tuviera recientemente un acercamiento con Magaly, situación que llevó a Copello a plantearle directamente si ella estaría dispuesta a hacer algo similar.

    “Así como Ethel se juntó con Magaly, ¿tú contemplarías esa posibilidad de juntarte con ella o para ti no es una posibilidad? Es válido...“, le preguntó Copello a Gisela Valcárcel en vivo.

    ¿Gisela Valcárcel invitaría a Magaly Medina a su pódcast?

    Contrario a cerrar completamente la puerta, Gisela aseguró que evaluaría la situación en caso recibiera una propuesta concreta.

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    “A mí no me han invitado. Yo contemplaré la posibilidad si un día me invitan y diré sí o no, pero quizá le invito a mi pódcast”, dijo la ‘Reina de la TV’.

    De concretarse, sería uno de los encuentros televisivos más comentados de los últimos años debido a la historia pública entre ambas figuras.

    Por ahora, Gisela Valcárcel mantiene abiertas distintas posibilidades: desde un eventual proyecto en Latina Televisión hasta una inesperada conversación con Magaly Medina.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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