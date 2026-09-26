Hija de Farfán sorprende al mostrar fotos INÉDITAS de su infancia junto a su madre Mercedes Carrasco: "Quien me dio la vida"

La hija mayor de Jefferson Farfán sorprendió en redes al rescatar fotografías de su niñez junto a su madre Mercedes Carrasco y dedicarle un emotivo mensaje por su cumpleaños.

Maialen Farfán comparte fotos de su madre por su cumpleaños | Composición Wapa - Instagram

Maialen Farfán comparte fotos de su madre por su cumpleaños | Composición Wapa - Instagram

Maialen Farfán decidió sorprender a sus seguidores con un recuerdo muy especial dedicado a una de las personas más importantes de su vida. La hija mayor de Jefferson Farfán abrió su álbum familiar y rescató fotografías inéditas junto a su mamá, Mercedes Carrasco. Las imágenes recorren distintas etapas de su infancia y muestran el estrecho vínculo que ambas han construido con los años. La publicación tuvo como motivo el cumpleaños de su madre y estuvo acompañada de una emotiva dedicatoria.

Maialen Farfán comparte fotos inéditas de su infancia junto a Mercedes Carrasco

Para celebrar una fecha especial, Maialen Farfán optó por dejar de lado los saludos tradicionales y acudir a sus recuerdos familiares. La joven seleccionó varias fotografías junto a Mercedes Carrasco y las reunió en una publicación dedicada especialmente a su cumpleaños.

Maialen Farfán comparte fotos de su madre

Entre las imágenes aparecen registros de cuando Maialen era apenas una niña, además de diferentes momentos familiares que permiten observar el paso del tiempo y los cambios que ambas han experimentado a lo largo de los años.

Una de las postales que más destaca muestra a la hija de Jefferson Farfán durante sus primeros años de vida junto a su madre. Otras fotografías también capturan a ambas compartiendo distintas experiencias y momentos familiares.

Con este gesto, Maialen mostró un lado más íntimo de su vida y puso en primer plano el vínculo que mantiene con Mercedes Carrasco. La publicación, además, estuvo acompañada por un breve mensaje que reflejó el significado que tiene su madre para ella.

“Feliz vida a quien me dio la vida a mí”, plasmó en este mensaje sobre una de las postales, adornando la publicación con emojis de celebración y corazones.

La frase convirtió el homenaje en un mensaje todavía más especial, pues además de saludar a Mercedes por su cumpleaños, Maialen aprovechó la ocasión para reconocer públicamente a la mujer que la acompañó desde sus primeros años.

¿Quién es Mercedes Carrasco, la madre de Maialen Farfán?

Mercedes Carrasco es la madre de Maialen Farfán y forma parte de la historia familiar de Jefferson Farfán. A diferencia de otras figuras relacionadas con el exfutbolista, ella ha mantenido una presencia mucho más discreta y alejada de la exposición mediática.

Durante su juventud, Mercedes mantuvo una relación sentimental con Jefferson Farfán. De aquella unión nació Maialen, quien se convirtió en la primera hija del exjugador de la selección peruana.

A lo largo de los años, Maialen ha demostrado públicamente el cariño que siente por su madre, especialmente en fechas importantes. En esta oportunidad, eligió recordar diferentes momentos de su niñez para acompañar el saludo por su cumpleaños.