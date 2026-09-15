Jefferson Farfán respondió tras ser vinculado a la denuncia de Magaly Medina por amenazas de extorsión y cuestionó las declaraciones de su abogado.

Jefferson Farfán rompió su silencio luego de que el abogado de Magaly Medina confirmara que el exfutbolista fue mencionado en la denuncia presentada por las amenazas de extorsión y secuestro que viene recibiendo la conductora de 'Magaly TV La Firme'.

A través de un comunicado, la popular 'Foquita' cuestionó que se le relacione públicamente con el caso antes de que el Ministerio Público realice las diligencias correspondientes y determine si existe algún vínculo suyo con los hechos denunciados.

Jefferson Farfán rechaza acusaciones en su contra

En su pronunciamiento, Farfán apuntó directamente contra Ángel Fernández Ugaz Zegarra, abogado de Magaly Medina, por las declaraciones realizadas sobre el caso.

"Resulta grave que sin prueba alguna y antes de que la Fiscalía siquiera haya realizado diligencias para verificar su denuncia o haya determinado mi vinculación con los hechos denunciados, el abogado Ángel Fernández Ugaz Zegarra me presente públicamente como ‘auto mediato’ de las extorsiones", señaló la 'Foquita'.

Jefferson Farfán.

El exjugador cuestionó así que se le atribuya alguna responsabilidad antes de que exista una conclusión oficial de las autoridades.

Caso de Magaly Medina genera nuevo enfrentamiento con Farfán

El comunicado aparece en medio de la investigación por las amenazas denunciadas por Magaly Medina y la posterior confirmación de su defensa legal sobre la inclusión de Farfán dentro de las acciones emprendidas.

Por ahora, será el Ministerio Público el encargado de determinar, mediante las diligencias correspondientes, si existe algún elemento que permita establecer responsabilidades en el caso.