Carlos Bruce admite derrota con ácida crítica al JNE tras quedar en tercer lugar: “Una elección anómala”

Carlos Bruce admitió los inesperados resultados y afirmó que el JNE 'ha descuidado su deber de asegurar elecciones transparentes'. Agregó que por responsabilidad permanecerá en silencio hasta tener las cifras oficiales de la ONPE .

Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, quedó en tercer lugar con el 15% de los votos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, quedó en tercer lugar con el 15% de los votos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Carlos Bruce, aspirante por Somos Perú a la Alcaldía de Lima, terminó en la tercera posición según los primeros reportes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con un 15% de los votos. Al conocerse estos datos, el exburgomaestre de Surco aceptó que el desenlace no fue el esperado y anunció que se abstendrá de hacer comentarios públicos hasta concluir el proceso oficial de conteo.

“Ante los resultados preliminares, quiero primordialmente agradecer a los ciudadanos de Lima por su participación cívica en la votación. Reconozco que no alcanzo las metas deseadas, pero como demócrata que soy, acepto los resultados con plena confianza de haber dado mi máximo esfuerzo, y también el del equipo de mi partido en esta contienda”, expresó Bruce en un mensaje oficial.

A la fecha, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, lidera con un 27,6%, seguido por Francis Allison, de Avanza País, con un 26,8%. Bruce ocupa el tercer lugar con un 15%.

Bruce critica al JNE y califica la elección de “atípica”

A pesar de aceptar los resultados iniciales, Bruce criticó el curso del proceso electoral y responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no asegurar, según dice, unas elecciones limpias.

“Si bien es necesario esperar los datos finales del conteo para evaluar con mayor certeza los resultados, debo señalar que fue una elección atípica, con un JNE que no cumplió con su responsabilidad de garantizar elecciones transparentes”, afirmó.

Además, el candidato comentó que lo sucedido durante el proceso refleja, a su juicio, que aún hay ámbitos por fortalecer dentro de los derechos jurídicos electorales del país.

"Lamentablemente, eso no se logró, lo que demuestra que Lima, y Perú, tienen mucho que avanzar en términos de garantías jurídicas electorales", expresó.

Bruce no indicó en su comunicado la intención de presentar alguna apelación ante las entidades electorales. Su postura se enfoca en aguardar el resultado definitivo antes de realizar un análisis de su campaña.

¿Qué paso tomará Carlos Bruce tras quedar tercero?

El representante de Somos Perú manifestó que se mantendrá en silencio durante el procesamiento de las actas. Comentó que esperará las cifras finales para completar su evaluación de la campaña y planear las acciones futuras de su partido.

“A partir de este punto, por responsabilidad, guardaré silencio a la espera de los resultados finales, lo que me permitirá evaluar nuestro trabajo y considerar futuras estrategias”, declaró.

Bruce también expresó su agradecimiento a los votantes que apoyaron su candidatura, así como a su equipo de campaña y familia. Aunque reconoció la derrota, afirmó seguir firme en sus ideales políticos.

“En ocasiones se gana, en otras se aprende, pero siempre se aprende y mi compromiso por la equidad, la seguridad, el desarrollo urbano, el respeto a la diversidad y la mejora de la calidad de vida de quienes menos tienen permanece intacto, no depende de una elección”, aseguró.

Por último, el exalcalde de Surco ratificó su compromiso con sus principios políticos fundamentales a pesar del resultado electoral.