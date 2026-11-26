La iniciativa busca evitar que la pérdida de cobertura en EsSalud deje a determinados asegurados sin atención médica durante la emergencia por El Niño. Conoce cómo funcionará el mecanismo y cuánto tiempo durará.

El Gobierno peruano aprobó una disposición que permitirá mantener la atención médica de determinados asegurados de EsSalud que pierdan temporalmente su protección en el sistema de salud. La decisión fue oficializada mediante un decreto supremo que establece un mecanismo de incorporación al Seguro Integral de Salud (SIS). La iniciativa contempla procedimientos para garantizar la continuidad de los servicios médicos y facilitar el intercambio de información entre las instituciones involucradas. ¿Cómo funcionará esta disposición, qué condiciones establece y durante cuánto tiempo permanecerá vigente?

¿Qué trabajadores podrán pasar de EsSalud al SIS y cómo se realizará la afiliación?

Mediante el Decreto Supremo N.º 024-2026-TR, firmado el 25 de noviembre, el Ejecutivo estableció que los pescadores que dejen de contar con protección de EsSalud debido a la suspensión temporal de sus actividades podrán incorporarse al Seguro Integral de Salud (SIS) . La disposición también considera a los familiares que tengan la condición de derechohabientes, con el propósito de evitar que queden desprotegidos durante la emergencia ocasionada por el Fenómeno El Niño.

DECRETO SUPREMO nº 024-2026-tr

La norma comprende a los afiliados al Seguro Social de Salud que hayan terminado su período de latencia. Este plazo corresponde al tiempo adicional durante el cual una persona conserva el derecho a recibir atención médica después de dejar de efectuar aportes al sistema.

El mecanismo está dirigido a quienes se encuentren bajo la modalidad de suspensión perfecta de labores, situación en la que se paralizan temporalmente tanto las actividades laborales como el pago de remuneraciones, sin que ello signifique necesariamente la finalización del vínculo de trabajo.

Esta disposición toma en cuenta las particularidades de la actividad pesquera, que puede detenerse por diferentes circunstancias, como las vedas, las condiciones marítimas, la disponibilidad de especies hidrobiológicas, las limitaciones para extraer recursos y la capacidad de procesamiento.

¿Cómo se elaborará el padrón de beneficiarios?

El Ministerio de la Producción tendrá la responsabilidad de coordinar con EsSalud la preparación de una relación de trabajadores pesqueros que cumplan con las condiciones establecidas. El documento deberá incluir a quienes estén bajo suspensión perfecta de labores y hayan perdido su protección en el seguro social.

Posteriormente, el listado será enviado a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), entidad que utilizará los datos para gestionar la incorporación de los beneficiarios al Registro de Afiliados al Aseguramiento Universal de Salud (RAAUS).

La relación también deberá contemplar a los familiares que tengan derecho a recibir atención médica. Para ello, las instituciones deberán proporcionar únicamente los datos necesarios y respetar las disposiciones legales relacionadas con la protección de información personal.

El primer padrón tendrá que ser remitido en un plazo máximo de 10 días hábiles, contabilizados desde la entrada en vigor del decreto. Después de esa entrega inicial, las entidades deberán actualizar la información y comunicar los cambios semanalmente. Hasta el momento, la disposición no establece una cifra de cuántos trabajadores podrían incorporarse a este sistema.

Cuando Susalud reciba la documentación, deberá realizar inmediatamente el registro de los pescadores y sus derechohabientes como personas que no cuentan con una cobertura sanitaria. De esta manera, podrán acceder al Régimen de Financiamiento Subsidiado del SIS, conforme a las condiciones contempladas en el Decreto de Urgencia N.º 017-2019, relacionado con el aseguramiento universal en salud.

¿Hasta cuándo podrán acceder al SIS los trabajadores que pierdan su cobertura de EsSalud?

La incorporación al Seguro Integral de Salud no será permanente, sino que tendrá una duración limitada. Según lo dispuesto por el Ejecutivo, los beneficiarios permanecerán afiliados hasta que se reactive su cobertura habitual en EsSalud.

La disposición forma parte de las acciones adoptadas durante el Estado de Emergencia por el Fenómeno El Niño 2026-2027, declarado mediante el Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM. Esta medida excepcional tiene vigencia desde el 4 de noviembre de 2026 hasta el 3 de enero de 2027, a menos que posteriormente se apruebe una ampliación o una disposición que la reemplace.

El decreto también considera los posibles efectos del evento climático sobre el trabajo pesquero, una actividad que depende directamente de las condiciones del océano y de la presencia de recursos hidrobiológicos.

En ese contexto, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) comunicó el 13 de noviembre que el Niño Costero, cuyo desarrollo comenzó en marzo de 2026, mantendría una intensidad extraordinaria hasta febrero de 2027.

De acuerdo con el mismo reporte, el evento climático registrado en el Pacífico central también conservaría una magnitud muy fuerte hasta ese mes. Posteriormente, se proyecta una disminución progresiva de su intensidad, con la posibilidad de alcanzar condiciones neutras en junio de 2027.

¿Qué pasará con las historias clínicas y quién supervisará la afiliación al SIS?

El decreto también establece medidas para facilitar que los centros médicos financiados por el SIS puedan consultar los antecedentes clínicos de los pescadores incorporados al padrón y de sus familiares beneficiarios.

Para hacer posible este procedimiento, EsSalud deberá habilitar mecanismos de interoperabilidad que permitan compartir la información médica con los establecimientos autorizados. El objetivo es que el personal sanitario pueda disponer de los antecedentes necesarios al momento de brindar atención.

Sin embargo, el acceso a las historias clínicas electrónicas estará limitado a la consulta y lectura de los datos. Además, será indispensable contar con el consentimiento expreso del paciente o de su representante legal para realizar este procedimiento.

Las plataformas informáticas también deberán conservar un registro de cada consulta realizada. Este historial tendrá que identificar al usuario que ingresó a la información, el sistema utilizado, el lugar desde el que se efectuó la conexión, la fecha, la hora y las operaciones realizadas.

En caso de que se produzca una vulneración de seguridad o una filtración de información, las instituciones responsables tendrán que informar lo sucedido a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Asimismo, deberán cumplir las obligaciones y restricciones contempladas en las normas que protegen los datos personales.

Si el asegurado no dispone de una historia clínica electrónica, EsSalud tendrá que entregar la información médica que tenga disponible en un plazo máximo de cinco días hábiles, contado desde que reciba la autorización del titular. También podrá proporcionar estos datos cuando se presente alguna de las excepciones reconocidas por la Ley de Protección de Datos Personales.

Susalud estará a cargo de la supervisión

La Superintendencia Nacional de Salud tendrá la función de vigilar que se cumplan las disposiciones establecidas en el decreto. Su aplicación se mantendrá mientras esté vigente el Estado de Emergencia por el Fenómeno El Niño 2026-2027, incluidas las posibles ampliaciones o normas que puedan sustituirlo.

Por su parte, EsSalud dispondrá de un máximo de 30 días hábiles, desde la entrada en vigor de la norma, para implementar los mecanismos tecnológicos que permitan el intercambio de información clínica entre las entidades correspondientes.