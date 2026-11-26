Hijo de Brunella Horna y Richard Acuña cumple tres años y César Acuña sorprende en redes sociales con una emotiva y peculiar dedicatoria.

Brunella Horna y Richard Acuña están de celebración. Su hijo cumplió tres años el pasado 24 de noviembre y recibió diversas muestras de cariño de sus familiares. Sin embargo, fue César Acuña quien sorprendió al compartir una emotiva fotografía junto a su nieto y revelar la peculiar manera en que se refiere a sí mismo.

César Acuña sorprende con emotiva dedicatoria al hijo de Brunella Horna

El empresario utilizó su cuenta de Instagram para expresar el cariño que siente por su nieto y manifestó su deseo de acompañarlo durante muchos años más.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la curiosa frase con la que decidió cerrar su publicación.

"Te quiere mucho tu papá Cesitar", escribió César Acuña, dejando en evidencia la cercanía que mantiene con el pequeño.

¿Cómo celebraron Brunella Horna y Richard Acuña el cumpleaños de su hijo?

Por su parte, la exconductora de televisión organizó un desayuno familiar inspirado en Spider-Man, el personaje favorito de su primogénito.

Brunella compartió fotografías de la celebración junto a Richard Acuña y expresó su felicidad por esta nueva etapa en la vida de su hijo.

"Desde que llegaste, mi mundo es mucho más bonito. Papá y mamá siempre a tu lado, para más aventuras", escribió.