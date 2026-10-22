Cristian Zuárez hace DESGARRADOR PEDIDO por la salud de Laura Bozzo: “Recen muchísimo por ella”

Aunque terminó su relación con Laura Bozzo hace casi 10 años, Cristian Zuárez se mostró pendiente de la salud de la conductora. | Foto: composición LR/Instagram

Aunque terminó su relación con Laura Bozzo hace casi 10 años, Cristian Zuárez se mostró pendiente de la salud de la conductora. | Foto: composición LR/Instagram

En medio de la permanencia hospitalaria de Laura Bozzo en México, Cristian Zuárez, quien tuvo un rol significativo en su vida, ha expresado un mensaje emocional a los seguidores de la conductora peruana, quien enfrenta problemas graves como peritonitis, neumonía y septicemia.

El músico argentino enfatizó su constante monitoreo de las actualizaciones sobre la salud de Bozzo y reveló que él y su familia están en oración constante por su recuperación.

Declaraciones de Zuárez ante la situación médica de Laura Bozzo

Estos comentarios surgieron después de que el periodista Ernesto Buitrón mencionara las dificultades financieras de Bozzo durante su enfermedad. En una charla con Magaly Medina, Buitrón afirmó que la "Abogada de los Pobres" habría visto su fortuna reducida por gastos desenfrenados, lo que la forzó a "intercambiar" su lujoso penthouse en Acapulco.

Zuárez, sin embargo, ha centrado su atención en la salud de Laura, su compañera por casi veinte años. En el programa ‘Desvelados’ de América TV, compartió que sigue de cerca su estado médico y mantiene contacto regular con su familia, especialmente con una de sus hijas. “Desde el primer instante he estado informado. Estoy en contacto constante con la familia, con Alejandra. Mi familia y yo estamos rezando mucho por Laura y su pronta mejoría”, compartió.

Además, elogió la respuesta oportuna del jefe de seguridad de Bozzo, reconociendo su papel crucial en la atención que recibió durante la emergencia. “Aplaudo a Aarón, el guardia de Laura. Gracias a él, podemos decir que Laura sigue con nosotros, ya que fue quien la trasladó de inmediato a un hospital público”, indicó.