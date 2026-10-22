El periodista sorprendió a Magaly Medina con la noticia de que Laura Bozzo podría haber vendido su penthouse debido a aprietos económicos, mientras lidia con serios problemas de salud.

Periodista mexicano revela los excesos que habrían afectado sus finanzas | Composición Wapa

Periodista mexicano revela los excesos que habrían afectado sus finanzas | Composición Wapa

El bienestar de Laura Bozzo sigue siendo motivo de inquietud tanto en México como en Perú. Últimamente, diversos reportes indican que la conductora estaría enfrentando un serio cuadro de peritonitis, septicemia y neumonía, que habrían requerido su intubación.

En este contexto, el periodista mexicano Ernesto Buitrón conversó en vivo con Magaly Medina para detallar la crítica situación financiera de la exconductora, quien habría malgastado buena parte de su riqueza en lujos excesivos y malas decisiones económicas.

Gastando la fortuna: los excesos de Laura Bozzo

Durante la charla, Buitrón explicó que el estrés habría exacerbado la difícil etapa que enfrenta Bozzo. También mencionó la pérdida de una demanda contra el actor Gabriel Soto y otros problemas financieros actuales.

El periodista recordó que Bozzo fue en su momento una de las figuras mejor pagadas de la TV mexicana. "Con ‘Laura en América’ en Televisa, estaba entre las 10 más adineradas. Luego pasó a TV Azteca con un contrato relevante", afirmó.

Con esos ingresos, Bozzo vivió rodeada de opulencia en un penthouse en Acapulco, cuyo valor ascendía a varios millones. Sin embargo, Buitrón afirmó que gran parte de su riqueza se fue en compras excesivas y artículos de lujo. "Era conocida por usar relojes de edición limitada de oro de 18 quilates", señaló.

Además, mencionó que Bozzo tenía una de las vestimentas más exclusivas en el país, con boutiques que se cerraban únicamente para atenderla de forma privada. Sin embargo, varias de sus pertenencias se perdieron debido a un huracán que impactó su propiedad en Acapulco.

El penthouse: un lujo que Laura Bozzo ya no puede costear

La situación cambió cuando los lucrativos contratos se esfumaron. A pesar de su participación en realities, los ingresos de Bozzo disminuyeron y sostener el costoso inmueble se volvió insostenible.

Según la narración de Buitrón, un empresario vecino le ofreció intercambiar su penthouse por un apartamento más modesto y asumir las deudas. "Laura aceptó un intercambio para cubrir los adeudos y permanecer en el edificio", relató.