Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - INSÓLITO hallazgo en resultados de evaluación PSICOLÓGICA a menores internados por Caso Liceo Naval revela IMPENSADO detalle: "El principal agresor"

¿En qué gastó su fortuna Laura Bozzo? Periodista mexicano revela los excesos que habrían afectado sus finanzas

El periodista sorprendió a Magaly Medina con la noticia de que Laura Bozzo podría haber vendido su penthouse debido a aprietos económicos, mientras lidia con serios problemas de salud.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿En qué gastó su fortuna Laura Bozzo? Periodista mexicano revela los excesos que habrían afectado sus finanzas
    Periodista mexicano revela los excesos que habrían afectado sus finanzas | Composición Wapa
    ¿En qué gastó su fortuna Laura Bozzo? Periodista mexicano revela los excesos que habrían afectado sus finanzas

    El bienestar de Laura Bozzo sigue siendo motivo de inquietud tanto en México como en Perú. Últimamente, diversos reportes indican que la conductora estaría enfrentando un serio cuadro de peritonitis, septicemia y neumonía, que habrían requerido su intubación.

    En este contexto, el periodista mexicano Ernesto Buitrón conversó en vivo con Magaly Medina para detallar la crítica situación financiera de la exconductora, quien habría malgastado buena parte de su riqueza en lujos excesivos y malas decisiones económicas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: DETIENEN a Andrea San Martín y es trasladada enmarrocada a comisaría tras DENUNCIA de Juan Víctor por presunta AGRESIÓN a su menor hija

    Gastando la fortuna: los excesos de Laura Bozzo

    Durante la charla, Buitrón explicó que el estrés habría exacerbado la difícil etapa que enfrenta Bozzo. También mencionó la pérdida de una demanda contra el actor Gabriel Soto y otros problemas financieros actuales.

    El periodista recordó que Bozzo fue en su momento una de las figuras mejor pagadas de la TV mexicana. "Con ‘Laura en América’ en Televisa, estaba entre las 10 más adineradas. Luego pasó a TV Azteca con un contrato relevante", afirmó.

    Con esos ingresos, Bozzo vivió rodeada de opulencia en un penthouse en Acapulco, cuyo valor ascendía a varios millones. Sin embargo, Buitrón afirmó que gran parte de su riqueza se fue en compras excesivas y artículos de lujo. "Era conocida por usar relojes de edición limitada de oro de 18 quilates", señaló.

    Además, mencionó que Bozzo tenía una de las vestimentas más exclusivas en el país, con boutiques que se cerraban únicamente para atenderla de forma privada. Sin embargo, varias de sus pertenencias se perdieron debido a un huracán que impactó su propiedad en Acapulco.

    El penthouse: un lujo que Laura Bozzo ya no puede costear

    La situación cambió cuando los lucrativos contratos se esfumaron. A pesar de su participación en realities, los ingresos de Bozzo disminuyeron y sostener el costoso inmueble se volvió insostenible.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Lesly Castillo recibe OTRA camioneta de su esposo y deja inesperado mensaje: “Más allá de los lujos...”

    Según la narración de Buitrón, un empresario vecino le ofreció intercambiar su penthouse por un apartamento más modesto y asumir las deudas. "Laura aceptó un intercambio para cubrir los adeudos y permanecer en el edificio", relató.

    Magaly Medina lamentó la situación de Bozzo, una de las peruanas más influyentes en la TV internacional, y recordó cómo la propia Laura reconoció que su fortuna se desvaneció entre problemas fiscales y malas inversiones que afectaron profundamente su patrimonio.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿En qué gastó su fortuna Laura Bozzo? Periodista mexicano revela los excesos que habrían afectado sus finanzas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    DETIENEN a Andrea San Martín y es trasladada enmarrocada a comisaría tras DENUNCIA de Juan Víctor por presunta AGRESIÓN a su menor hija

    ¡EL FIN DE UNA ERA! Histórico periodista de América TV RENUNCIA tras 20 años de carrera y se DESPIDE con emotivo mensaje: "Agradecido por todo lo vivido"

    Yahaira Plasencia revela el PROFUNDO DOLOR que atraviesa tras sufrir DURA pérdida familiar y se despide con desgarrador mensaje: "Te quiero recordar así"

    ¡Sorpresa total! ¿Alejandra Baigorria está EMBARAZADA? Austin Palao suelta INESPERADA revelación sobre futuro bebé con Said: "Un varoncito..."

    Fiscalía abre INVESTIGACIÓN contra Jefferson Farfán por presuntos delitos de EXTORSIÓN y REGLAJE a Magaly Medina

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza