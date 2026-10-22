La exmodelo Lesly Castillo se mostró llena de emoción al recibir un nuevo vehículo como regalo de su esposo, Albert Mota, un empresario minero peruano. Este es el tercer vehículo que su esposo le obsequia; el primero fue una camioneta Audi, seguido de un BMW, y ahora un Mercedes-Benz.

Una emocionada Lesly Castillo recibe un regalo de su esposo Albert Mota

En su cuenta oficial de Instagram, la conocida Lesly Castillo compartió un video especial donde, junto a su hija, se acercan para ver el detalle del lujoso presente. Además, la influencer peruana explicó que el obsequio se debe a la cercanía de su cumpleaños.

“Hoy quiero agradecerle a Dios por una nueva bendición en mi vida. Mi esposo me sorprendió con un hermoso regalo adelantado por mi cumpleaños: mi carro. Pero más allá de los lujos y de cualquier regalo material, valoro más tener a mi lado a un hombre con quien construir una familia”, escribió en su post.

Lesly Castillo reflexiona tras lujoso regalo de su esposo.

Así, Lesly Castillo expresó su gratitud hacia su esposo, quien también es padre de sus dos hijas, y aprovechó para manifestar su amor por el empresario minero.