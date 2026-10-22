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Lesly Castillo recibe OTRA camioneta de su esposo y deja inesperado mensaje: “Más allá de los lujos...”

Lesly Castillo agradecida tras recibir una nueva camioneta de su esposo, el empresario arequipeño Albert Mota.

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    Lesly Castillo recibe OTRA camioneta de su esposo y deja inesperado mensaje: “Más allá de los lujos...”

    La exmodelo Lesly Castillo se mostró llena de emoción al recibir un nuevo vehículo como regalo de su esposo, Albert Mota, un empresario minero peruano. Este es el tercer vehículo que su esposo le obsequia; el primero fue una camioneta Audi, seguido de un BMW, y ahora un Mercedes-Benz.

    Una emocionada Lesly Castillo recibe un regalo de su esposo Albert Mota

    En su cuenta oficial de Instagram, la conocida Lesly Castillo compartió un video especial donde, junto a su hija, se acercan para ver el detalle del lujoso presente. Además, la influencer peruana explicó que el obsequio se debe a la cercanía de su cumpleaños.

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    “Hoy quiero agradecerle a Dios por una nueva bendición en mi vida. Mi esposo me sorprendió con un hermoso regalo adelantado por mi cumpleaños: mi carro. Pero más allá de los lujos y de cualquier regalo material, valoro más tener a mi lado a un hombre con quien construir una familia”, escribió en su post.

    Lesly Castillo reflexiona tras lujoso regalo de su esposo.
    Lesly Castillo reflexiona tras lujoso regalo de su esposo.
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    Así, Lesly Castillo expresó su gratitud hacia su esposo, quien también es padre de sus dos hijas, y aprovechó para manifestar su amor por el empresario minero.

    Recuerdo cuántas veces pedí a Dios, entre lágrimas y con el alma, que me permitiera encontrar a un hombre bueno, con quien formar un hogar. Ahora entiendo que las bendiciones no siempre son objetos materiales, sino las personas que Dios coloca en nuestras vidas”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lesly Castillo recibe OTRA camioneta de su esposo y deja inesperado mensaje: “Más allá de los lujos...”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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