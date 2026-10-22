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¿La acepta como nuera? Mamá de Renato Rossini Jr. revela LO QUE PIENSA de Samahara Lobatón: "Con cualquier..."

Después de que Samahara Lobatón oficializara su relación con Renato Rossini Jr., se conoció la opinión de la madre, Claudia Carrillo, sobre la influencer.

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    Renato Rossini Jr. acapara la atención pública después de que Samahara Lobatón hiciera público su romance a través de sus redes. Aunque ambos fueron vistos juntos en 'El Sultanato', show estadounidense donde se mostraban cariñosos, Renato no ha confirmado el romance ni ha publicado nada al respecto en sus redes. Sin embargo, su madre, Claudia Carrillo, ha expresado su opinión sobre la ex de Youna. ¿Qué piensa realmente de ella?

    Claudia Carrillo se pronuncia sobre la relación entre su hijo y Samahara Lobatón

    Renato Rossini Jr. está en el foco de atención tras su relación con Samahara Lobatón, evidentemente aficionadas el uno al otro en el programa estadounidense 'El Sultanato'.

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    Al concluir el reality, Samahara no tardó en anunciar públicamente que ambos habían decidido comenzar una relación, acompañada de un afectuoso beso que compartió en Instagram. Sin embargo, muchos notaron que él no reaccionó a este gesto en redes.

    Posteriormente, el joven apareció en el programa de Magaly Medina donde habló favorablemente sobre Lobatón, aunque reveló que aún no está completamente enamorado.

    El chico está enamorado. No, aún no estoy enamorado. Me estoy enamorando, es un proceso y no quiero apresurarlo. Creo que Samahara es injustamente criticada (…) La gente tiene conceptos erróneos sobre ella, pero uno está expuesto a opiniones públicas cuando participa en un reality. Tiene 24 años y un camino de aprendizaje por delante, expuso.

    Además, él cambió de opinión respecto a su anterior negativa de estar con una mujer con hijos cuando surgieron rumores sobre ellos. Ahora, admira su papel como madre y reveló cómo su madre, Claudia Carrillo, evalúa a sus parejas.

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    Renato indicó que su madre es su primera consejera al elegir parejas y sorprendió con su percepción sobre la hija de Melissa Klug.

    "Mi mamá siempre respeta mis decisiones. Sí, la conoce bien y la considera una chica encantadora; ya se lo imaginaba. Mi mamá cree que es una buena persona y sabe que no saldría con cualquiera", declaró.

    Claudia Carrillo parece tener una buena opinión de Samahara y no le importa que tenga tres hijos. Mientras tanto, Magaly Medina destacó que todavía existen suegras con ese pensamiento: "Sabes que en este ambiente tan machista, las madres de hijos varones suelen cuestionar a quienes tienen tres hijos o están divorciadas; lo sé porque he vivido este tipo de discriminación en carne propia", comentó la conductora.


    SOBRE EL AUTOR:
    ¿La acepta como nuera? Mamá de Renato Rossini Jr. revela LO QUE PIENSA de Samahara Lobatón: "Con cualquier..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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