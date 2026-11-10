El imitador de 'Josimar' en casting de ' Yo Soy ' habría amenazado a una mujer por WhatsApp exigiendo S/50.000, bajo la advertencia de atentar contra su vida y la de sus familiares.

Exparticipante de 'Yo Soy' fue detenido ante grave denuncia | Composición Wapa - Latina TV - ATV

Exparticipante de 'Yo Soy' fue detenido ante grave denuncia | Composición Wapa - Latina TV - ATV

Un exparticipante de los castings de ‘Yo Soy 2026’ fue detenido en Piura durante una intervención policial vinculada con una investigación por presunta extorsión. Se trata de Mario Bonilla Gallardo, quien llegó al programa como imitador del salsero Josimar y es sobrino del recordado cantante de cumbia ‘Makuko Gallardo’. De acuerdo con las investigaciones, habría amenazado a una mujer mediante mensajes de WhatsApp para exigirle una elevada suma de dinero. La Policía lo señala como presunto integrante de la organización criminal ‘Los Injertos del Norte’.

Eximitador de Josimar en ‘Yo Soy’ habría exigido S/50.000 a mujer para no atentar contra su vida

La intervención de Mario Bonilla Gallardo se realizó en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura, donde también fue detenida María Olaya Saavedra, de 35 años, quien sería otra de las personas vinculadas con la presunta organización delictiva.

Según la información policial, ambos estarían relacionados con una serie de mensajes extorsivos dirigidos a una mujer del distrito de Catacaos. A través de WhatsApp, presuntamente le solicitaron S/50.000 bajo amenazas de atentar contra su vida y la de sus familiares si no cumplía con el pago.

Los mensajes que son materia de investigación habrían sido enviados entre el 18 de octubre y el 2 de noviembre. Como parte del operativo, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) decomisaron celulares, chips telefónicos y tarjetas bancarias, dispositivos y documentos que pasarán por las evaluaciones correspondientes para establecer si fueron utilizados en los presuntos actos ilícitos.