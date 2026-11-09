Chola Chabuca se impone en el rating y deja atrás a 'Yo soy' y 'JB Noticias': ¿Cuántos puntos hizo?

Los programas conducidos por la Chola Chabuca alcanzaron 11,7 y 10,9 puntos de rating, respectivamente. La figura de América Televisión agradeció el respaldo de los televidentes y destacó el trabajo de su equipo

Chola Chabuca celebró el éxito de sus programas 'El paradero de la risa' y 'El Reventonazo'.

Chola Chabuca celebró el éxito de sus programas 'El paradero de la risa' y 'El Reventonazo'.

La Chola Chabuca volvió a ser líder de los fines de semana. Los dos espacios que encabeza en América Televisión, 'El paradero de la risa' y 'El Reventonazo de la Chola', registraron las cifras más altas de audiencia entre los programas mencionados en el reporte del último sábado. Con 35 años de trayectoria artística, el personaje televisivo celebró la acogida que mantienen sus propuestas de entretenimiento, centradas en el humor, la música y los homenajes a reconocidos artistas.

¿Cuánto rating hicieron 'El Reventonazo' y 'El paradero de la risa'?

De acuerdo con las cifras difundidas, 'El paradero de la risa' obtuvo 11,7 puntos de rating, mientras que 'El Reventonazo de la Chola' alcanzó 10,9 puntos. Estos resultados colocaron a ambas producciones de América Televisión por encima de otros espacios de entretenimiento emitidos durante la jornada.

'Yo soy' registró 4,8 puntos de audiencia, seguido de 'JB Noticias', que consiguió 2,7 puntos. Por su parte, 'El show de Edwin' alcanzó un punto de rating.

Tras conocer los resultados, la figura televisiva expresó su agradecimiento a los seguidores que continúan acompañando sus programas cada fin de semana. Asimismo, destacó que ambos espacios buscan ofrecer entretenimiento familiar mediante presentaciones musicales, secuencias humorísticas y reconocimientos a artistas populares.

"Una vez más debo de agradecer a las millones de personas que nos brindan su respaldo los sábados por la noche y se divierten con El paradero de la risa y El reventonazo de la Chola. Son propuestas de mucho humor, música y reconocimiento a las grandes figuras de la cultura popular", comentó la Chola Chabuca.

La conductora también atribuyó los resultados al esfuerzo conjunto de quienes participan en las producciones. En ese sentido, aseguró que su principal preocupación no es superar a otros programas, sino continuar mejorando el contenido que presentan cada sábado.

"El éxito que semana a semana alcanzamos es compartido con el enorme talento que hay en el elenco actoral, de producción y técnicos que estamos comprometidos para superarnos siempre. No miramos la competencia sino que siempre buscamos entregar al más y mucho mejor cada sábado. Todos nosotros salimos a la calle y nos sentimos orgullosos por el cariño de la gente", añadió la Chola Chabuca.

'El Reventonazo de la Chola' rindió homenaje a Elmer Yaipén

Además de sus resultados de audiencia, 'El Reventonazo de la Chola', que recientemente cumplió 19 años de emisión, dedicó parte de su última edición a recordar la trayectoria del fallecido músico Elmer Yaipén, conocido como el 'Faraón de la cumbia'.