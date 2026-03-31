Verónica Gonzáles confesó que fingió el embarazo debido a problemas que tuvo con Josimar y aseguró que no le afecta si las personas han dejado de creer en ella.

Verónica Gonzáles, conocida en el ámbito mediático como la “prima” de Josimar Fidel, generó gran impacto durante una transmisión en vivo del programa Q’Bochinche al reconocer que nunca estuvo embarazada del salsero y que toda la historia fue creada por ella. Sus declaraciones sorprendieron a los conductores del espacio, quienes no ocultaron su asombro ante lo revelado.

Gonzáles, quien ha estado en el centro de la controversia en los últimos meses, declaró de forma directa: “No estoy embarazada, nunca estuve embarazada y son temas que voy a dejar ahí...”, dando inicio a una inesperada confesión. En ese contexto, admitió que decidió inventar el embarazo como respuesta a diversos problemas personales con el cantante peruano.

“La gente seguramente pensará que por decir esto, pierdo credibilidad, me da igual, pero yo sé exactamente lo que pasó y por qué motivo hice eso”, sostuvo durante la conversación, según recogió el equipo de Q’Bochinche.

La polémica se intensificó cuando Gonzáles detalló las razones que la llevaron a mentir sobre su supuesto embarazo. Indicó que tomó esa decisión luego de que Josimar Fidel la acusara de intentar extorsionarlo y de mantener un vínculo con un primo suyo.

“Yo sé que a Josimar se le volteó la tortilla y se molestó porque yo decidí hablar y decir las cosas tal cual son”, expresó. Asimismo, explicó que la reacción del cantante y una discusión con María Fe Saldaña se originaron tras la difusión de una imagen en la que ambos aparecían tomados de la mano, aunque negó haber querido sostener la versión que se construyó sobre una supuesta relación familiar.

“Cuando él decidió inventar que yo lo estaba extorsionando y que yo estaba con su primo, yo decidí joderlo también... Por eso su reacción y por eso la discusión con María Fe. Él sabía que esa foto iba salir conmigo agarrado de la mano, lo que no sabía era que yo no le iba seguir el jueguito de la prima”, sentenció Gonzáles en el programa, según la emisión transmitida por Q’Bochinche.

Josimar reacciona a la confesión de Verónica Gonzáles

La respuesta de Josimar Fidel no se hizo esperar luego de que su “prima” hiciera pública la verdad sobre el supuesto embarazo. El cantante peruano se comunicó con la producción de Q’Bochinche para expresar su postura y anunciar que tomará acciones legales tras la difusión de la información falsa.

María Fe Saldaña EXPLOTA contra la 'prima' de Josimar al enterarse que INVENTÓ embarazo de mellizos del cantante.

“La voy a meter presa por difamación, nada más le voy a decir. No voy a parar hasta hacer justicia. No es tan fácil agarrar el nombre y destruir a una persona solo porque me dio ganas de jo...”, escribió el salsero en un mensaje compartido por el programa conducido por Samuel Suárez. Además, manifestó su incomodidad por la repercusión del caso y aseguró que no permitirá que su imagen sea perjudicada por afirmaciones sin sustento.

Josimar prime presa