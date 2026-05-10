Kike Suero impactado por las pérdidas de Manolo Rojas y 'Pompinchú', toma decisión crucial
Kike Suero ha tomado una determinación significativa tras las muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú'. A sus 57 años, el comediante reconoció que estas pérdidas le hicieron meditar sobre su bienestar y afrontar un hábito que considera perjudicial.
Aunque menciona encontrarse en buena salud, confiesa que la ausencia de sus colegas fue un catalizador que lo llevó a dejar de lado prácticas que podrían dañar su futuro.
Kike Suero comunica decisión significativa tras muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú'
“Estoy profundamente afectado por la partida de mis compañeros Manolo y ‘Pompinchú’”, expresó Kike Suero al referirse a las muertes de sus colegas el 27 de marzo y el 1 de mayo, respectivamente, debidas a complicaciones de salud.
El comediante chalaco comentó que estas experiencias lo llevaron a revisar su vida personal y tomar una decisión respecto a su salud. “Esto me hizo pensar en cuidar mi salud. Me hago chequeos regularmente, pero debo dejar el cigarro. Fumo bastante y eso es nocivo”, manifestó, dejando claro que pretende abandonar un hábito dañino.
“He tenido problemas con la presión”: Una confesión de Kike Suero sobre su salud
Posteriormente, el comediante tranquilizó preocupaciones sobre su estado, asegurando que lo tiene bajo control. Admitió, sin embargo, que anteriormente enfrentó problemas de presión arterial, motivo por el cual procura cuidarse más. “Estoy bien controlado. No soy diabético, pero he tenido problemas con la presión, así que me cuido bastante”, indicó.
En esa línea, Kike Suero enfatizó la importancia de mantener una visión positiva ante las dificultades. “No soy de amargarme, siempre es bueno enfrentar la vida con una sonrisa, con humor”, dijo, mostrando que su manera de enfrentarse a los desafíos personales está llena del mismo espíritu cómico que exhibe en sus presentaciones.