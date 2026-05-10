Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Nerviosismo por resultados de las Elecciones? ONPE difunde la MÍNIMA DIFERENCIA entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga al 98%

Kike Suero impactado por las pérdidas de Manolo Rojas y 'Pompinchú', toma decisión crucial

El humorista Kike Suero reflexiona sobre su vida tras las trágicas muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú', impulsándolo a adoptar una decisión significativa por su salud.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Kike Suero impactado por las pérdidas de Manolo Rojas y 'Pompinchú', toma decisión crucial
    Manolo Roja y 'Pompinchú' fallecieron el 27 de marzo y el 1 de mayo, respectivamente.
    Kike Suero impactado por las pérdidas de Manolo Rojas y 'Pompinchú', toma decisión crucial

    Kike Suero ha tomado una determinación significativa tras las muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú'. A sus 57 años, el comediante reconoció que estas pérdidas le hicieron meditar sobre su bienestar y afrontar un hábito que considera perjudicial.

    Aunque menciona encontrarse en buena salud, confiesa que la ausencia de sus colegas fue un catalizador que lo llevó a dejar de lado prácticas que podrían dañar su futuro.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Darinka ACUSA a Jefferson Farfán de reduccir la pensión de su hija: “Él vive con lujos…”

    Kike Suero comunica decisión significativa tras muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú'

    “Estoy profundamente afectado por la partida de mis compañeros Manolo y ‘Pompinchú’”, expresó Kike Suero al referirse a las muertes de sus colegas el 27 de marzo y el 1 de mayo, respectivamente, debidas a complicaciones de salud.

    El comediante chalaco comentó que estas experiencias lo llevaron a revisar su vida personal y tomar una decisión respecto a su salud. “Esto me hizo pensar en cuidar mi salud. Me hago chequeos regularmente, pero debo dejar el cigarro. Fumo bastante y eso es nocivo”, manifestó, dejando claro que pretende abandonar un hábito dañino.

    “He tenido problemas con la presión”: Una confesión de Kike Suero sobre su salud

    Posteriormente, el comediante tranquilizó preocupaciones sobre su estado, asegurando que lo tiene bajo control. Admitió, sin embargo, que anteriormente enfrentó problemas de presión arterial, motivo por el cual procura cuidarse más. “Estoy bien controlado. No soy diabético, pero he tenido problemas con la presión, así que me cuido bastante”, indicó.

    En esa línea, Kike Suero enfatizó la importancia de mantener una visión positiva ante las dificultades. “No soy de amargarme, siempre es bueno enfrentar la vida con una sonrisa, con humor”, dijo, mostrando que su manera de enfrentarse a los desafíos personales está llena del mismo espíritu cómico que exhibe en sus presentaciones.


    SOBRE EL AUTOR:
    Kike Suero impactado por las pérdidas de Manolo Rojas y 'Pompinchú', toma decisión crucial
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Darinka ACUSA a Jefferson Farfán de reduccir la pensión de su hija: “Él vive con lujos…”

    Mario Hart revela qué estaría afectando su matrimonio con Korina Rivadeneira: "Te ponen a prueba"

    La Granja VIP comete terrible error y muestra a Pamela López eliminada: ¿Será la próxima?

    Kike Suero impactado por las pérdidas de Manolo Rojas y 'Pompinchú', toma decisión crucial

    ¡DESGARRADOR MOMENTO! Fernando Llanos carga el ataúd de su amigo tras quedar atrapado en el tráfico

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;