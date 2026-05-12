Horóscopo de HOY martes 12 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para hoy, martes 12 de mayo de 2026.

Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 12 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este martes. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

Horóscopo Aries hoy (21 de marzo-20 de abril)

Ese cambio que parece arriesgado por considerarse radical será el único camino por el cual cambie tu situación laboral y económica. Lo nuevo que comenzarás te conducirá al éxito profesional.

Horóscopo Tauro hoy (21 de abril-21 de mayo)

Ya no esperas nada de ese proyecto que nunca se materializó. Ahora tu mirada estará puesta en algo nuevo y productivo. Es posible que concretes un viaje o mudanza. Vienen cambios favorables.

Horóscopo Géminis hoy (22 de mayo-21 de junio)

Enfrentarás un cambio abrupto en tus planes laborales. No permitirás que el estrés ni la presión del momento te dominen y evaluarás con calma los pasos a seguir. Todo estará bajo tu control.

Horóscopo Cáncer hoy (22 de junio-22 de julio)

Tendrás que paralizar tus actividades laborales para atender un tema familiar de suma importancia. El tiempo invertido te permitirá resolver cualquier inconveniente y recuperar la calma.

Horóscopo Leo hoy (23 de julio-23 de agosto)

Evaluarás con mayor rigurosidad una propuesta que consideraste favorable. Notarás algunos riesgos y decidirás descartarla. En el amor, decides alejarte de una persona inmadura.

Horóscopo Virgo hoy (24 de agosto-23 de septiembre)

Recibes un dinero que te permitirá atender asuntos familiares que habías postergado. En el amor, cuidado, esa persona es intensa, pero ambivalente y no te brinda seguridad. Toma distancia.

Horóscopo Libra hoy (24 de septiembre-23 de octubre)

Por ganar tiempo pasarías por alto algunos detalles que un compañero o superior advertirá. Evita llamadas de atención y sé riguroso en toda tu gestión. En el amor, expresa lo que sientes.

Horóscopo Escorpio hoy (24 de octubre-22 de noviembre)

Estás aferrándote a lo que tienes y no deseas arriesgarte a nada nuevo. Cuidado, dejarías pasar oportunidades que te permitirán un mayor crecimiento. En el amor, confía en esa persona.

Horóscopo Sagitario hoy (23 de noviembre-21 de diciembre)

Te has sentido cansado de la rutina y de la falta de oportunidades, pero tu suerte está por cambiar. Llegará a ti una alternativa que te devolverá la fe en un futuro mejor. Prepárate para lo nuevo.

Horóscopo Capricornio hoy (22 de diciembre-20 de enero)

Una persona que sabes que te ha fallado se siente culpable por la distancia entre los dos y buscará la manera de disculparse. Es el momento de sanar heridas y propiciar la reconciliación. Inténtalo.

Horóscopo Acuario hoy (21 de enero-19 de febrero)

Ambicionas mayor crecimiento económico, pero no te arriesgues ni intentes negocios que puedan perjudicarte. Es posible que pongas los ojos en algo que no resultaría favorable. Cuidado.

Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-20 de marzo)

No te hagas responsable de algo que luego afrontarías con cierta ligereza. Sé consciente de tus tiempos y organízate bien antes de asumir mayores compromisos, sean académicos o laborales.

Jhan Sandoval Horóscopo HOY

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones de cada día.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluyen constantemente y se ajustan a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento