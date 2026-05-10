La noche del 9 de mayo, Celine Aguirre fue eliminada del programa, aunque una falla en producción con Pamela López generó incertidumbre entre los seguidores.

Durante la noche del 9 de mayo, 'La Granja VIP' vivió un episodio que desató polémica entre los televidentes. En medio de una jornada cargada de tensión, se anunció la eliminación de Celine Aguirre; sin embargo, un error de producción terminó generando desconcierto y dudas entre los seguidores del reality.

Todo ocurrió cuando se alistaba la salida de la participante nominada y, de manera inesperada, en las pantallas del set apareció Pamela López como eliminada. La situación obligó a los conductores a reaccionar de inmediato para aclarar lo sucedido en plena transmisión en vivo.

La gala, emitida en horario estelar, estaba centrada en definir quién abandonaría la competencia. Luego de permanecer varias semanas en nominación, Celine Aguirre fue confirmada como la concursante que dejaría el encierro, de acuerdo con lo informado por el programa.

No obstante, el momento tomó por sorpresa tanto a los presentes como a los espectadores cuando, al enlazar con el set principal, el banner de eliminados mostró la fotografía de Pamela López.

Ante el desconcierto, Ethel Pozo intervino rápidamente y dijo: '¿Qué es eso? No, no está eliminada Pamela López'. Por su parte, Adolfo Aguilar también intentó aclarar la situación al señalar: 'Eso no es'. Aunque ambos minimizaron el incidente y continuaron con la gala, el error no pasó desapercibido entre los seguidores.

En redes sociales, el episodio generó una ola de reacciones. Muchos usuarios expresaron sospechas respecto a que la producción ya tendría listo el material de una próxima eliminación.

Entre los comentarios más difundidos destacaron frases como 'ya sabemos quién sale el sábado', además de críticas sobre la transparencia del programa con mensajes como: 'Ellos juran que el público no se da cuenta' y 'asu, ya adelantaron lo que se viene la siguiente semana'. Otros usuarios incluso cuestionaron la imparcialidad del reality.