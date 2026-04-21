Dara González, hija de Celine Aguirre , criticó a Shirley Arica , subrayando que su madre es profesional frente a la 'Chica realidad'.

Celine Aguirre tuvo que retirarse de ‘La granja VIP Perú’ por problemas de salud, y al mes de dejar el programa, compartió sus impresiones sobre su paso por el reality y la confrontación que vivió con Shirley Arica. Su hija, Dara González, tampoco se quedó en silencio y emitió un comentario polémico contra la conocida ‘Chica realidad’.

“No la conozco ni me interesa hacerlo. Con lo poco que he observado, prefiero no, gracias. Parece una persona arrogante y se cree rebelde. Vamos, ya está en una edad que esa rebeldía debe manejarla de otra forma”, expresó Celine Aguirre en ‘Al sexto día’.

Dara González se burla de Shirley Arica

Dara González, hija de Miki González y Celine Aguirre, comentó sobre la intervención de su madre en el reality de Panamericana Televisión: “A veces me decía ‘qué lástima que esté con varias especies incluyendo los animales”, mencionó la joven de 26 años.

La mayor de las hijas de Celine también habló sobre el cruce entre su madre y Shirley Arica, quien aseguró que eran opuestas ya que la hermana gemela de Marisol Aguirre era actriz, mientras que ella era “chica reality”. Esto no agradó a Dara: “Ella fue a la universidad de ‘Esto es guerra’ y mi mamá a la de Psicología”, afirmó con tono irónico.

Celine Aguirre critica a sus colegas de ‘La granja VIP’

Uno de los compañeros más criticados por Celine Aguirre fue Renato Rossini Jr., quien al parecer ha hecho comentarios despectivos sobre Mónica Torres. “No creo que esté desubicado, creo que es así. Solo ha mostrado hablar mal de todos. Es terrible que por ejemplo, Renato Rossini diga que por tener sobrepeso, Mónica es como si le faltara una pierna. Eso es discriminación”, subrayó.

Por otro lado, Celine expresó su decepción por la actitud de la productora televisiva Pati Lorena. “Se me vino abajo. Creo que muestra un comportamiento psicopático. Estudié Psicología y pienso: ‘no es normal que alguien diga eso’. Puedes jugar mal, pero llegar a ese extremo con lo que le dijo a Pamela, siendo mujer y madre, muestra un problema mental. Creo que se equivocaron de diagnóstico. No es Alzheimer, es un poco psicópata”, concluyó.