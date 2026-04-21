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Magaly Medina queda en SHOCK al descubrir que su exabogado del caso Farfán ahora defiende a Yahaira Plasencia

“También tengo derecho a un juicio justo”, expresó Magaly Medina mientras su nuevo abogado denuncia la representación de Iván Paredes a Yahaira Plasencia tras defenderla a ella.

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    Magaly Medina queda en SHOCK al descubrir que su exabogado del caso Farfán ahora defiende a Yahaira Plasencia
    Magaly Medina responde con fuerza a Yahaira Plasencia
    Magaly Medina queda en SHOCK al descubrir que su exabogado del caso Farfán ahora defiende a Yahaira Plasencia

    Magaly Medina manifestó su sorpresa e indignación al descubrir que Iván Paredes, quien anteriormente fue su defensor en casos como el de Jefferson Farfán, ahora representa a Yahaira Plasencia en una demanda por supuesta difamación.

    En charla con su actual abogado, el doctor Fernando Ugaz, Medina cuestionó si esta situación podría contraponerse a los principios éticos del Colegio de Abogados y si afectaría sus derechos, considerando la conexión entre los casos. También planteó la posibilidad de denunciar a Paredes ante la organización profesional.

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    “El código de ética es claro”: Nuevo abogado de Magaly Medina critica a Iván Paredes

    Referente a la demanda de Plasencia, quien busca una fuerte indemnización y castigo por difamación con Paredes como abogado, Medina comentó: “Él fue mi abogado en muchos casos, principalmente en el de Farfán, donde todo giraba en torno a mis revelaciones sobre su relación con Yahaira Plasencia. Ahora, Paredes parece orquestar una campaña contra Magaly, defendiendo a figuras del espectáculo y promoviendo esos casos. ¿Puede, siendo mi exabogado, ahora representar a la parte contraria?”

    Fernando Ugaz afirmó: “Definitivamente no. El código de ética lo especifica claramente en el artículo 41: si el nuevo caso está sustancialmente relacionado con el anterior cliente, y hay un deber de lealtad hacia él, no debería asumirlo”. Añadió que una excepción es el consentimiento del anterior cliente, algo que Medina nunca otorgó ni discutió con Paredes. Ugaz concluyó: “Esto viola el código de ética del Colegio de Abogados”.

    Magaly Medina expresa frustración hacia su exabogado: “Yo también merezco un juicio justo”

    Medina se preguntó si podía denunciar a Iván Paredes ante el Colegio de Abogados, lo cual Ugaz confirmó que sí era posible, argumentando que Paredes patrocinaba a personas con intereses opuestos a los de la periodista, intensificando esas situaciones. “Esto es absolutamente denunciable debido a un conflicto con casos anteriores, siendo el de Farfán especialmente relevante con más de 9 videos relacionados con Yahaira”, dijo.

    Medina admitió respeto por Paredes como su exrepresentante, pero sugirió que podría estar utilizando su notoriedad para revitalizar su carrera. Expresó su indignación por la elección de representar a Yahaira, considerando el caso Farfán: “¿Cómo puede suceder esto? Un abogado responsable actúa como un confesor; no puede aliarse con la otra parte conociendo información confidencial. ¿Dónde está la protección de mis derechos constitucionalmente garantizados?”

    Ugaz señaló que Paredes traspasó límites éticos y merece ser denunciado, esperando sanciones apropiadas del Colegio de Abogados. Finalmente, Medina reafirmó su derecho a un juicio justo: “Yo también tengo derecho a un juicio justo, con los mismos mecanismos de defensa para todos. Mis derechos están garantizados en la Constitución, así como la libertad de expresión, que es incomprendida por algunos. No son intocables”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina queda en SHOCK al descubrir que su exabogado del caso Farfán ahora defiende a Yahaira Plasencia
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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