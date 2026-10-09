Aluvión en Chile ARRASTRA autos y buses y presidente declara zona de CATÁSTROFE: Cancillería del Perú se pronuncia

Un aluvión en Chile arrastró autos y buses tras intensas lluvias en Santiago, mientras José Antonio Kast declaró zona de catástrofe y la Cancillería del Perú habilitó un contacto de emergencia para los peruanos.

Un aluvión en Santiago de Chile arrastró autos y buses tras las intensas lluvias registradas en la comuna de Las Condes. Ante la emergencia, el presidente José Antonio Kast anunció la declaración de zona de catástrofe para atender los daños ocasionados. El desastre también dejó personas atrapadas y afectaciones en viviendas y establecimientos de salud, lo que movilizó a los equipos de rescate. En medio de esta situación, la Cancillería del Perú se pronunció y habilitó canales de atención para los ciudadanos peruanos que residen o se encuentran de paso en Chile.

Cancillería del Perú habilita contacto de emergencia para peruanos tras aluvión en Chile

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú anunció que mantiene seguimiento a la emergencia registrada en la Región Metropolitana de Santiago, donde el desplazamiento de agua y lodo ocasionó daños materiales y afectó a personas y vehículos. La institución también informó que puso a disposición vías de comunicación para atender las consultas de los connacionales que necesiten orientación.

Cancillería del Perú emite comunicado

A través del Comunicado de Prensa 036-26, la Cancillería precisó que permanece pendiente de la evolución del incidente y de las posibles solicitudes de apoyo de los peruanos. Las zonas precordilleranas ubicadas al este de Santiago fueron algunas de las afectadas por las precipitaciones, que generaron una fuerte corriente por las calles inclinadas.

Quienes necesiten información o asistencia pueden contactar al Consulado General del Perú en Santiago mediante el número +56 9 6309 2991 o escribir al correo electrónico secretaria@conpersantiago.cl. La sede consular recibirá las solicitudes relacionadas con la emergencia y brindará orientación a quienes requieran ayuda.

Perú expresa su solidaridad con Chile tras los daños provocados por el aluvión

El Gobierno peruano manifestó su respaldo a Chile frente a las consecuencias de las intensas lluvias y el aluvión que afectó a distintos sectores de la capital. El fenómeno ocasionó daños en inmuebles y vehículos, además de generar situaciones de riesgo para las personas que se encontraban en las zonas afectadas.

“El Perú expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Chile”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un post difundido en la red social X.

Asimismo, la institución recordó que el Consulado General del Perú en Santiago atenderá a los ciudadanos que necesiten asistencia debido a las consecuencias de la emergencia. Este canal busca facilitar la comunicación con las autoridades consulares en casos de dificultades para desplazarse, daños en las viviendas o inconvenientes para contactar a sus familiares.

Hasta el momento, la Cancillería no ha precisado cuántos peruanos se encuentran en los sectores más afectados ni ha informado sobre connacionales perjudicados por el aluvión. La representación diplomática continuará atenta a los reportes de las autoridades chilenas y evaluará las necesidades de asistencia conforme avance la emergencia.

José Antonio Kast declara zona de catástrofe en Las Condes tras el aluvión

Las intensas precipitaciones registradas en Chile provocaron una emergencia en la comuna de Las Condes, ubicada en el sector este de Santiago. El presidente José Antonio Kast informó sobre los daños ocasionados por el descenso de agua y barro y anunció la declaración de zona de catástrofe para facilitar la movilización de recursos destinados a atender la situación.

“Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, manifestó el mandatario chileno en X.

Previamente, el mandatario había advertido sobre la rápida evolución del incidente y sus consecuencias en las calles afectadas. También comunicó que el ministro de Obras Públicas, Louis de Grang,e, se dirigía al lugar para conocer la situación.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) reportó que algunas personas quedaron atrapadas en vehículos particulares, unidades de transporte público e instalaciones universitarias. Asimismo, el ingreso de agua y barro afectó a diversos establecimientos, entre ellos clínicas y hospitales.

Ante el escenario de riesgo, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, pidió a los vecinos evitar salir de sus viviendas mientras los equipos de emergencia realizaban las labores de rescate.