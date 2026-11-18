Mario Hart QUEDA EN SHOK al ver beso de Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco EN VIVO: "Me hubieras dicho"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Mario Hart dejó a todos sorprendidos con sus declaraciones en 'Sin más que decir', al revelar una inesperada invitación de Korina Rivadeneira el 17 de noviembre. Durante la velada, ella compartió un beso con el actor peruano Nacho Di Marco, dejando a todos atónitos. ¿Cuál fue la reacción de Mario?
PUEDES VER: Natalie Vértiz sorprende al lucirse con FAMOSO ACTOR mexicano en Cusco y exponen cómo habría reaccionado Yaco Eskenazi: "No soportó"
Impactante beso de Korina Rivadeneira con conocido actor en presencia de Mario Hart
Korina Rivadeneira protagonizó una insospechada escena en la que Mario Hart estaba presente. Fue este último quien narró los eventos ocurridos el 17 de noviembre, cuando ella lo invitó a él y a su familia.
Después de su separacion, la venezolana sorprendió al invitarlo al estreno de su obra de teatro 'Fiesta de Chamba', asignando mesas separadas para él y su familia.
“Fue un estreno ayer, muy divertido. La audiencia está en sus mesas y los actores interactúan con ellos. Muy buena obra, con excelentes actores, muy entretenida (…) Me invitó junto a mi familia, mi padre, su esposa, mi madre estábamos allí. Mi padre estaba a un lado y yo con mi madre…”, comentó al recomendar la obra.
El ex participante de reality decidió asistir para apoyarla en su carrera de actriz, a pesar de que todo se complicó al darse cuenta de la presencia masiva de prensa del espectáculo en el lugar.
“Me sorprendió la cantidad de programas de espectáculos presentes, estaba lleno de cámaras y luces. 'Amor y Fuego', Willax, Latina, Magaly y hasta ‘Q+’. No sabía de qué trataba la obra, fui por la invitación de Korina, ni me contó ni pregunté, fui a apoyar. No importaba si era de terror, aunque eso no me gusta mucho”, continuó.
Fue entonces cuando, inesperadamente, Korina y Nacho Di Marco, un actor de la obra, se besaron, lo que fue captado rápidamente por la prensa, que no dudó en enfocar a Mario para captar su reacción.
“Durante la obra, Korina se besa con Nacho Di Marco. Lo inesperado fue que, de repente, las cámaras se posaron frente a mí, pensando ‘qué cara pongo’, estaba incómodo porque me grababan. Si mantenía un rostro sereno, pensarían que era altivo, y si hacía alguna mueca, creerían que estaba nervioso”, expresó cubriéndose el rostro.
Posteriormente, Mario dejó claro que, aunque el momento fue incómodo, no se trataba de celos, sino de cómo debía manejar la situación rodeado por la prensa.
“Es un beso de actuación, llevamos diez meses separados y no hay problema. Lo incómodo fue el momento y las cámaras ‘qué harán’, pues ya he visto sus actuaciones junto a otros hombres en películas y novelas”, explicó.