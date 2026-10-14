MTC habilita consulta en línea para revisar el ESTADO de tu BREVETE, PAPELETAS y puntos: consulta AQUÍ todos los datos y tu récord

Revisa tu récord de conductor sin salir de casa. El MTC permite consultar por internet el estado de tu licencia de conducir, las multas pendientes y los puntos acumulados. Te contamos cuál es el enlace oficial y cómo realizar la búsqueda.

MTC: LINK para consultar papeletas, puntos y récord de conductor en Perú. | Composición Wapa - andina

MTC: LINK para consultar papeletas, puntos y récord de conductor en Perú. | Composición Wapa - andina

¿Quieres saber si tienes papeletas pendientes o si tu brevete de conducir continúa vigente? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuenta con una plataforma digital que permite consultar esta información desde internet. El sistema también ofrece acceso a los puntos acumulados, el récord del conductor y otros datos relacionados con el brevete. Conoce cuál es el enlace oficial y cómo ingresar utilizando tu documento de identidad.

¿Cómo consultar si tengo papeletas pendientes con mi licencia de conducir?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó a través de sus redes sociales sobre la plataforma digital que centraliza diversos datos relacionados con las licencias de conducir en Perú. Esta herramienta permite a los ciudadanos realizar consultas gratuitas mediante su documento de identidad, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Para ingresar al sistema, los usuarios pueden utilizar su DNI, carné de extranjería, carné de solicitante de refugio, pasaporte, tarjeta de identidad o PTP/CPP, según corresponda.

Entre los principales datos que se pueden revisar en el portal se encuentran los siguientes:

Estado de la licencia: permite comprobar si el brevete está vigente, suspendido o cancelado.

Puntos acumulados: muestra los puntos registrados por infracciones de tránsito y las bonificaciones obtenidas, cuando corresponda.

Récord del conductor: permite conocer las infracciones y sanciones que figuran en el registro.

Papeletas pendientes de pago: facilita la revisión de las multas que aparecen registradas en el sistema.

Trámites realizados: reúne información sobre procedimientos como revalidaciones, recategorizaciones, canjes y duplicados de licencias.

Según la información proporcionada por el ministerio, actualmente liderado por José Angello Tangherlini Casal, los datos disponibles provienen de sistemas oficiales vinculados al Sistema Nacional de Conductores (SNC), el Registro Nacional de Sanciones (RNS) y el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos (SLCP).

De esta manera, los conductores pueden revisar distintos aspectos relacionados con su historial de tránsito desde un mismo portal, lo que facilita el acceso a la información sobre su situación administrativa.

¿Cómo consultar tus papeletas, puntos y récord de conductor en el MTC? Link oficial

Para conocer el estado de tu licencia de conducir y comprobar si tienes multas registradas, debes ingresar a la plataforma digital del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El portal oficial está disponible en el siguiente enlace: https://licencias.mtc.gob.pe/.

Una vez dentro de la página, sigue estos pasos para realizar la consulta: Ingresa el número de tu documento de identidad. Marca la casilla «no soy un robot». Acepta el tratamiento de tus datos personales y confirma que has leído la política de privacidad. Pulsa el botón «aceptar» y sigue las indicaciones que aparecen en el sistema para visualizar la información disponible sobre tu licencia.

Antes de completar el procedimiento, verifica que te encuentres en el sitio oficial del MTC y evita proporcionar tus datos personales en páginas cuya autenticidad no puedas comprobar.

¿Antiguas páginas de consulta del MTC siguen funcionando?

Como parte de la centralización de los servicios digitales, el MTC informó que las anteriores plataformas utilizadas para consultar el récord del conductor, los puntos de la licencia y determinadas infracciones de tránsito quedaron deshabilitadas.

Entre los portales anteriores se encontraban recordconductor.mtc.gob.pe, destinado a la consulta del récord del conductor; slcp.mtc.gob.pe, relacionado con el sistema de licencias por puntos; y scppp.mtc.gob.pe, empleado para consultar determinadas infracciones.