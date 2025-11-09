¡Alerta! Estos peruanos NO podrán renovar su brevete en 2025, según la MTC: todo lo que debes saber

¡Alerta! Estos peruanos NO podrán renovar su brevete en 2025, según la MTC: todo lo que debes saberÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha implementado nuevas normas para 2025 sobre licencias de conducir en el Perú. Según lo anunciado, los conductores que alcancen cierta edad podrían quedar impedidos de renovar su brevete. En el caso de los adultos mayores, el reglamento establece plazos de vigencia más cortos y condiciones adicionales para obtener o mantener su licencia. En esta nota, te contamos todos los detalles.
¿Quiénes no podrán renovar su brevete?
Como te informamos, algunos adultos mayores no podrán renovar su licencia en 2025. Los conductores que cumplan 75 años deberán pasar una estricta evaluación médica cada vez que gestionen la renovación de su brevete. A partir de los 85 años, las opciones para renovar se volverán aún más limitadas.
Además, en muchos casos, la renovación será denegada si el conductor no supera las pruebas psicofísicas obligatorias, que evalúan reflejos, visión, audición, coordinación y otras habilidades esenciales para conducir con seguridad.
Estas son las licencias que podrían verse afectadas
Esta medida va dirigida principalmente a las licencias de clase A (particulares) y clase A-II o A-III (para transporte público o de carga):
- Licencias clase A-I: Pueden renovarse hasta los 70-75 años, siempre que se apruebe el examen médico.
- Licencias profesionales (A-II y A-III): Restricciones más estrictas a partir de los 65 años.
Pasos a seguir si rechazan la renovación del brevete
Si no superas el examen médico pero crees que estás apto para conducir, tienes derecho a apelar la decisión. Puedes solicitar una segunda evaluación en otro centro autorizado, y si esta también resulta negativa, la persona ya no podrá conducir legalmente.
Si quieres renovar tu licencia de conducir y eres mayor de 70 años, debes de tomar tus precauciones para seguir renovando tu documento.
- Verifica tu fecha de vencimiento con anticipación.
- Programa tu examen médico con tiempo.
- Lleva tus controles de salud al día, especialmente si tomas medicamentos o tienes condiciones como diabetes o hipertensión.
- Si no puedes renovar tu brevete, evalúa otras opciones de movilidad (familiares, transporte público, apps de taxi).