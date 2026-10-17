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Difunden DESESPERANTES mensajes de Alejandra Baigorria a su familia tras DESPERFECTO TÉCNICO en avión: “No sé qué pasa…”

La empresaria Alejandra Baigorria contó los momentos de tensión que vivió durante un aterrizaje de emergencia. En medio del temor, compartió su ubicación y envió mensajes a sus seres queridos.

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    Difunden DESESPERANTES mensajes de Alejandra Baigorria a su familia tras DESPERFECTO TÉCNICO en avión: “No sé qué pasa…”
    Alejandra Baigorria contactó a su familia tras terror durante vuelo a Brasil | Composición Wapa: TikTok - América TV
    Difunden DESESPERANTES mensajes de Alejandra Baigorria a su familia tras DESPERFECTO TÉCNICO en avión: “No sé qué pasa…”

    Alejandra Baigorria vivió momentos de angustia durante un viaje en avión con destino a Brasil, luego de que se registrara un imprevisto técnico durante el trayecto. La empresaria compartió imágenes de las mascarillas de oxígeno desplegadas dentro de la aeronave y relató el temor que sintió al escuchar que realizarían un aterrizaje de emergencia. En medio de la incertidumbre, la rubia intentó comunicarse con sus seres queridos y llegó a enviarles mensajes que reflejaban su preocupación.

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    Los desesperantes mensajes que Alejandra Baigorria envió a su familia durante el vuelo

    Alejandra Baigorria volvió a pronunciarse en sus plataformas digitales luego de que Latam difundiera un comunicado sobre el inconveniente técnico registrado en una aeronave que viajaba de Perú a Brasil. El episodio obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia, una situación que generó preocupación entre los pasajeros.

    La empresaria explicó que se dirigía a Brasil para participar en una competencia deportiva y que viajaba acompañada de su entrenador personal, Piero. Según su relato, todo transcurría con normalidad hasta que se quedó dormida durante parte del recorrido y sintió un movimiento brusco que la despertó de inmediato.

    “Estábamos como por Ayacucho y me moría de sueño, me quedé dormida como 40 minutos y en eso siento que el avión se va para abajo y me despierto, lo despierto a Piero y en eso el piloto dice ‘aterrizaje de emergencia’. Luego salió una alerta en la pantalla y yo ‘cómo que aterrizaje de emergencia’, me puse muy nerviosa e intenté mantener la calma. Otra vez pum, hacia abajo, durísimo, y eso cae arriba todos esos para respirar cuando hay presurización, no sé cómo se dice, en el avión, como que para oxígeno, se cae eso amarillo”, contó sobre el terrible momento que vivió.

    La situación se volvió todavía más tensa cuando la tripulación indicó a los pasajeros que debían colocarse las mascarillas de oxígeno. Baigorria recordó que la impresión fue tan fuerte que, por unos instantes, no supo cómo reaccionar. Según narró, comenzó a imaginar distintos escenarios negativos mientras intentaba controlar sus nervios.

    En medio de esos momentos de incertidumbre, la empresaria buscó la mano de su acompañante y decidió contactar a su esposo, Said Palao, así como a su hermano y otros familiares. Ante la posibilidad de que la situación empeorara, optó por compartir su ubicación en tiempo real y grabar un video con la mascarilla puesta para informarles sobre lo que estaba sucediendo.

    “No se me ocurría otra cosa que mandar mi ubicación en tiempo real dije ‘si el avión' se cae o tiene un aterrizaje forzoso o lo que sea, vi que se había conectado una rayita del 4G, 5G, le escribí a Said, a mi hermano, a la familia, prácticamente me estaba despidiendo. No sé qué pasaba, hice un video con la mascarilla, estaba con la mascarilla, ‘por favor, esta es la ubicación de tiempo real, no sé qué pasa’, solo les llegó un mensaje, ‘ahora les voy a preocupar peor, no sé si está bien lo que hice’, no se me ocurrió otra cosa”, sostuvo.

    Tras la experiencia, Baigorria reflexionó sobre la importancia de prestar atención a las indicaciones de seguridad que se brindan antes de cada vuelo. La empresaria señaló que, hasta ese momento, no había dimensionado cuánto podían ayudar esos conocimientos durante una emergencia.

    “Desde ahí dije ‘Dios, hay que prestar atención que es importante, dónde están las salidas de emergencia, qué hacer cuando se cae la mascarilla, qué posición ponerla”, recordó.

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    Alejandra Baigorria agradece a los pilotos tras el aterrizaje de emergencia

    Luego de que la aeronave aterrizara, Alejandra Baigorria también destacó la asistencia que recibieron los pasajeros por parte de la tripulación. Según contó, los trabajadores de la aerolínea buscaron tranquilizarlos y coordinar alternativas para que pudieran continuar sus viajes en otros vuelos.

    La empresaria aprovechó ese momento para reconocer la labor de los pilotos responsables de la aeronave, a quienes agradeció por la manera en que afrontaron la situación. Baigorria indicó que no tuvo la oportunidad de conocerlos personalmente tras lo ocurrido, pero quiso dedicarles un mensaje público.

    “Franz Roberto Pacheco y Martín Rafael García Amaya, gracias de verdad por mantener la calma, por haber gestionado el avión de forma increíble y les agradezco en el alma porque la vida de todo el avión estaba en las manos de ustedes”, finalizó.

    Con su testimonio, la empresaria dio a conocer el temor que experimentó durante el vuelo y la reacción que tuvo al pensar que podía ocurrir una tragedia. Sus palabras también pusieron de relieve el papel de la tripulación y de los pilotos durante una emergencia aérea.

    SOBRE EL AUTOR:
    Difunden DESESPERANTES mensajes de Alejandra Baigorria a su familia tras DESPERFECTO TÉCNICO en avión: “No sé qué pasa…”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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