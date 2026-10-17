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Ana Paula Consorte sufre GRAN SUSTO en su casa en medio de AVANZADO estado de EMBARAZO y revela cómo se encuentra: "Se rompió por completo..."

Ana Paula Consorte vivió un inesperado susto en su casa mientras atraviesa la etapa de su embarazo. La brasileña mostró imágenes de los daños y reveló cómo se siente tras lo ocurrido.

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    Ana Paula Consorte sufre GRAN SUSTO en su casa en medio de AVANZADO estado de EMBARAZO y revela cómo se encuentra: "Se rompió por completo..."
    Ana Paula Consorte sufre terrible susto en medio de su embarazo | Composición Wapa - Captura de pantalla
    Ana Paula Consorte sufre GRAN SUSTO en su casa en medio de AVANZADO estado de EMBARAZO y revela cómo se encuentra: "Se rompió por completo..."

    Ana Paula Consorte vivió un inesperado episodio en su vivienda que terminó alterando su tranquilidad y generando preocupación entre sus seguidores. La pareja de Paolo Guerrero compartió en redes sociales imágenes de los daños que encontró en su hogar. El incidente ocurrió mientras la modelo brasileña atraviesa una avanzada etapa de su embarazo. ¿Qué sucedió y cómo reaccionó ante lo ocurrido?

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    Ana Paula Consorte pasa tremendo susto tras encontrar una ventana destrozada en su casa

    Un inesperado incidente sorprendió a Ana Paula Consorte cuando llegó a su vivienda y se encontró con una de las ventanas principales completamente destrozada. La bailarina y empresaria brasileña, quien espera un nuevo hijo junto a Paolo Guerrero, mostró en sus redes sociales el estado en el que quedó el ventanal.

    Ana Paula Consorte comparte qué le pasó en su casa
    Ana Paula Consorte comparte qué le pasó en su casa

    Mediante sus historias de Instagram, la influencer publicó una fotografía en la que se observaban los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. Las imágenes llamaron la atención de sus seguidores, quienes se mostraron pendientes de su situación debido al avanzado estado de gestación en el que se encuentra.

    La escena habría provocado una fuerte impresión en la modelo, que decidió compartir con sus seguidores cómo se sentía después de descubrir los daños en su hogar. A través de su publicación, dejó en evidencia que el episodio la había puesto bastante nerviosa.

    “Acabo de llegar a casa y mi ventana se rompió por completo. Sinceramente, no le veo nada de positivo, sigo nerviosa hasta ahora”, expresó la modelo brasileña asegurando que quedó muy impactada.

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    Ana Paula Consorte busca explicaciones tras incidente en su vivienda

    Luego de mostrar lo ocurrido, Ana Paula Consorte recurrió nuevamente a sus seguidores para conocer sus opiniones sobre el significado que algunas personas atribuyen a la rotura de un vidrio en casa. La influencer planteó la interrogante desde una perspectiva supersticiosa, en medio de la inquietud que le generó el inesperado episodio.

    “Cuando se rompe un vidrio en su casa, ¿ustedes lo ven como algo positivo o negativo?”, preguntó con preocupación.

    Aunque la publicación evidenció el impacto que le causó encontrar su ventana destrozada, no se ha precisado qué provocó la rotura del cristal. Por ello, todavía se desconoce si el daño fue consecuencia de un accidente o de alguna otra circunstancia.

    Hasta el momento, no se han reportado lesiones físicas relacionadas con el incidente. Sin embargo, la situación generó preocupación entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a las novedades que la pareja de Paolo Guerrero pueda compartir sobre lo sucedido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ana Paula Consorte sufre GRAN SUSTO en su casa en medio de AVANZADO estado de EMBARAZO y revela cómo se encuentra: "Se rompió por completo..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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