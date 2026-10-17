Magaly Medina arremetió contra Deysi Araujo por las imágenes de su cabrita Rubí Rosaura con las patas amarradas y la boca pintada. La conductora hizo un contundente pedido.

Magaly Medina arremetió contra Deysi Araujo tras conocer las prácticas que habría realizado con su cabrita Rubí Rosaura, de apenas cuatro meses. La conductora cuestionó que la exvedette mantenga al animal en su departamento de San Isidro y criticó las imágenes difundidas en televisión y redes sociales. Entre sus principales observaciones, rechazó que la cabrita apareciera con las patas amarradas y la boca pintada. ¿Qué dijo la presentadora y cuál fue su contundente pedido a la exvedette?

Magaly Medina cuestiona a Deysi Araujo por el trato que recibe su cabrita

La controversia surgió después de que Deysi Araujo mostrara a Rubí Rosaura, su cabrita de cuatro meses, durante una aparición televisiva y compartiera en sus plataformas digitales escenas relacionadas con su cuidado. Las publicaciones despertaron cuestionamientos entre los usuarios, especialmente por la permanencia del animal en un departamento y por las imágenes en las que aparecía con las patas sujetas y la boca pintada.

Durante la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, Magaly Medina se pronunció sobre el tema y expresó su desacuerdo con las acciones mostradas por la exvedette. Desde su perspectiva, estas prácticas podrían constituir maltrato animal, además de cuestionar si el espacio donde vive la cabrita responde a las necesidades propias de su especie.

"Ella llevó esta cabra a la que somete, a mi parecer, a un maltrato animal. Ella lo lleva a un departamento, no es un animal doméstico, y encima le amarra las patas y lo somete a la tortura de pintarle la boca a esta cabrita", dijo con indignación en su programa.

La conductora también recordó que en otras oportunidades había seguido el juego a las bromas de Deysi Araujo, quien había protagonizado distintas situaciones polémicas con sus vecinos de San Isidro. Sin embargo, remarcó que esta vez no respaldaría sus acciones, debido a que considera que el bienestar del animal debe estar por encima de cualquier contenido humorístico.

"Ya pues, Deysi, nosotros siempre seguimos los tonos de tus burlas y tus bromas cuando quieres fastidiar a tus vecinos. Pero esta vez no te vamos a acompañar porque sí me parece tortuoso, me parece atentatorio contra este animal", sostuvo.

Magaly Medina pide a Deysi Araujo devolver a su cabrita

Magaly Medina continuó expresando su preocupación por las condiciones en las que aparece Rubí Rosaura y cuestionó que, según su apreciación, no se estaría tomando en cuenta el posible sufrimiento del animal al mantenerlo con las patas amarradas.

Para reforzar su crítica, la presentadora estableció una comparación con los perros, a los que describió como animales domésticos acostumbrados a convivir con las personas, y señaló que esa situación no sería equivalente a la de una cabrita.

"No tiene la menor sensibilidad del dolor que puede sentir y lo tiene amarrado... ¿Tú a tu perro le amarras las patas? El perro es un animalito doméstico que está acostumbrado... pero eso no es pues, Deysi", reclamó Magaly.

Por último, la conductora hizo un llamado directo a la exvedette para que deje de mantener a la cabrita en esas condiciones y la traslade a un entorno apropiado. Además, manifestó su rechazo a las imágenes emitidas durante el reportaje y pidió que dejaran de mostrarlas en pantalla.